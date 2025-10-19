Liverpool nuk di më të fitojë, 2-1 për United në “Anfield”: Tottenham bie në Londër

Vazhdon momenti negativ i Liverpool. “The Reds” humbasin 2-1 në “Anfield” ndaj Manchester United në javën e 8-të të Premier League dhe regjistrojnë kështu disfatën e tretë radhazi në kampionat (të katërtën nëse shtohet edhe ajo në Champions League). Derbin e Anglisë për “Red Devils” të Amorim e vendosin Mbeumo (2’) dhe Maguire (84’): në mes, goli i Gakpo (78’). Feston gjithashtu Aston Villa, që fiton 2-1 përmbys në fushën e Tottenham.
LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 1-2
“Anfield” ishte sfondi i Derbit të Anglisë mes Liverpool dhe Manchester United, gjithmonë një nga ndeshjet më të pritura në Mbretërinë e Bashkuar. “The Reds” donin të harronin tre humbjet radhazi të pësuara para ndërprerjes për Kombëtaret (mes kampionatit dhe Champions League), ndërsa “Red Devils” kërkonin t’i jepnin kuptim sezonit të radhës, deri tani shumë zhgënjyes. Sapo nisi loja dhe United kaloi menjëherë në avantazh: ish-lojtari i Atalantës, Diallo, dha asistin për depërtimin në thellësi të Mbeumo dhe kamerunasi shënoi 1-0 në minutën e 2’. Liverpool përpiqet të reagojë me Gakpo në minutën e 21’, por goditja e tij me të djathtën u përplas në shtyllë, ndërsa nga ana tjetër Bruno Fernandes preku po ashtu shtyllën pak minuta më vonë.
Edhe një herë shtylla i mohoi golin Gakpo në fillim të pjesës së dytë, por holandezi më në fund arriti të festojë në minutën e 78’: Chiesa ndërtoi asistin nga e majta dhe Gakpo e shtyu topin në rrjetë për 1-1. United e përballoi goditjen dhe reagoi menjëherë, duke kaluar sërish në epërsi në minutën e 84’ me një goditje me kokë të Maguire: i mrekullueshëm pasimi fitues në ajër i Bruno Fernandes. Gakpo më pas shpërdoroi mundësinë për barazimin e ri me portën bosh në minutën e 87’, duke i lejuar kështu Manchester United të fitojë 2-1 dhe të ngjitet në kuotën e 13 pikëve, duke “pushtuar” Anfield për herë të parë që nga viti 2016. Liverpool mbetet në 15, dhe vazhdon të përjetojë një periudhë krize: tani është -4 nga kreu (Arsenal, 19 pikë).
TOTTENHAM–ASTON VILLA 1-2
Tottenham priti rivalët e Aston Villa në Londër, ku “Spurs” i mjaftuan vetëm pesë minuta për të hapur rezultatin: Bentancur shfrytëzoi topin me kokë të Palhinha dhe shënoi 1-0 nga qendra e zonës, duke mposhtur Emi Martinezin nga afër. Kaluan dy minuta dhe Kudus gjeti gjithashtu dyfishimin, por goli i ganezit u anulua për pozicion jashtë loje. Ishte gjithçka e rregullt në minutën e 37’, kur Rogers barazoi shifrat për Villians me një goditje të fortë me të djathtën nga jashtë zonës: Vicario nuk mund të bënte asgjë për ta ndalur goditjen e anglezit.
Skuadra e Emery nuk u ndal dhe në minutën e 77’ përmbysi rezultatin: Cash lëshoi një top të gjatë të mrekullueshëm për Digne, i cili e pasoi topin për Buendia, që shënoi 2-1 me një të majtë të rrezikshme në shtyllën e largët. Aston Villa arriti kështu fitoren e tretë radhazi dhe ngjitet në kuotën e 12 pikëve, duke e lënë Tottenham në 14.