Liverpool ndal Arsenal, Arteta nuk arrin të shkëputet, pas ndalesës së City

Java e 21-të e Premier League mbyllet me ndeshjen më të pritur, e cila nuk nxjerr një fitues. Arsenal sulmon në të gjithë fushën dhe e mban Liverpool nën presion për nëntëdhjetë minuta, por nuk arrin ta zhbllokojë rezultatin: në “Emirates” përfundon vetëm 0-0, që asiston në një tjetër paraqitje negative të Gyökeres. Arteta mbetet në krye dhe shkon në kuotën e 49 pikëve, duke u shkëputur “vetëm” në +6 nga City dhe Aston Villa. Liverpool ndërkohë është i katërti, por renditja mbetet shumë e ngushtë.
Arsenal nuk arrin të largohet, Liverpool nuk konsolidon një vend të katërt tepër të brishtë. Nuk ka fitues në supersfidën e Premier League dhe përballja më e pritur mbyllet në mënyrë befasuese 0-0. Që nga fillimi, “Gunners” luajnë me një vijë shumë të lartë dhe me ritme të çmendura, duke vënë nën presion rivalët. I frikësuar nga humbja e ndeshjes, Liverpool mbyllet në mbrojtje dhe nuk e refuzon një ndeshje “si skuadër e vogël”, duke mbrojtur rezultatin dhe duke u përpjekur të përmbajë kundërshtarët.
Blloku mbrojtës i udhëhequr nga Van Dijk reziston, me një Bradley madhështor, dhe mungojnë rastet reale për londinezët. Saka dhe Timber provojnë konkretisht, po ashtu edhe Trossard, por saktësia mungon. Alisson i ndot dorezat vetëm një herë në pjesën e parë, në goditjen e Rice, ndërsa Liverpool nuk gjuan asnjëherë në portë dhe nuk do ta bëjë këtë për gjithë ndeshjen.