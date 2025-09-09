Listë e zezë për ndërtuesit që shkelin projektin e lejes

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar për masa më të rënda ndëshkuese ndaj personave që kryejnë ndërtime të paligjshme, apo ata që abuzojnë me lejen.

Gjatë prezantimit të masave ligjore për mbrojtjen e pronës dhe territorit, Rama tha se edhe ndërtuesit që shesin dy herë një apartament, do të ndëshkohen dhe objekti do të konfiskohet menjëherë.

“Nuk bën vaki më me hapjen e platformave deri të rruga. E dyta është për paligjshmërinë e ndërtimit të ligjshëm. Një tjetër fenomen që do e ndalim njëherë e mirë.

Ka një përmirësim të ndjeshëm, por nuk na intereson përmirësimi, por vetëm çfarë nuk shkon. Do të bëjmë të gjitha këto ndryshme duke ngarkuar me përgjegjësi të gjithë njerëzit që janë hallkat e ndërtimit.

Në një ndërtim ku projekti transformohet shpërfytyrohet, të gjithë janë pjesë e një zinxhiri fajësie, në qendër është ndërtuesi. Ndërtuesit që do zihen në faj do hynë në listën e zezë dhe nuk do ndërtojnë dot më.

Nuk mund të vazhdojmë të shohim sesi disa ndërtues mashtrojnë qytetarët. Arrihet deri në absurdin që një apartament do shiten dy herë, masa do të jetë e rëndë dhe do jetë imediat konfiskimi i pronës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të bllokohet zinxhiri” -u shpreh Rama.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top