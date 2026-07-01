Lista/ Kandidatët që do të votohen për anëtarë të Kryesisë së PD

Është zbardhur lista e kandidatëve të propozuar për anëtarë të Kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët do t’i nënshtrohen votimit në Kwshillin Kombwtar të forcës politike. Sipas fletës së votimit, delegatët do të zgjedhin përfaqësuesit e rinj në tre kategori: gra, të rinj dhe burra.
Sipas rregullave të votimit, delegatët mund të votojnë deri në 6 kandidate gra, 3 kandidatë dhe 3 kandidate nga të rinjtë, si dhe 8 kandidatë burra.
Kandidatet gra
Adriana Tolka
Alketa Mukavelati
Amanda Zegjiri
Denisa Kele
Eda Grimoi
Edith Harxhi
Elena Qirici
Enkelejda Sallaku
Fatmira Kola
Floriana Garo
Ilda Zhulali
Ilirjana Kuçana
Lili Sula
Mimoza Hajdarmataj
Mirela Tabaku
Të rinjtë
Andia Ulluri
Anxhelo Karalliu
Arlind Ahmetaj
Arnold Karoqi
Arsen Dushku
Çajup Shehaj
Desada Xhetani
Erges Esku
Eva Metaj
Fatjon Bathorja
Glauk Olldashi
Jonathan Pano
Julian Beqiri
Jurgen Spaho
Kristina Çjoka
Laviola Guma
Loranca Hoxha
Mario Runa
Neada Stana
Nikola Kedhi
Nikolin Çali
Rezenbrik Serjani
Tedi Topliku
Xhorxha Nigo
Xhulja Xhekaj
Kandidatët burra
Alfred Lela
Arjan Ndoja
Asllan Dogjani
Aitrd Hoxha
Aurel Bylykbashi
Bislim Ahmetaj
Dorian Teliti
Edi Paloka
Enri Ceno
Ervin Minarolli
Fidel Kreka
Fisnik Qosja
Gazmir Spahija
Gent Strazimiri
Gjin Gjoni
Grigels Muçollari
Ilir Alimehmeti
Keltis Kruja
Lefter Geshtenja
Luan Baçi
Nevton Koçhelaj