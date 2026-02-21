Lirohet nga burgu ish-deputeti i PS-së, Jurgis Çyrbja

Lirohet nga burgu ish-deputeti i PS-së, Jurgis Çyrbja. Duke llogaritur kohën e paraburgumit, Cyrbja e ka kryer pjesën e dënimit prej dy vitesh që i dha Gjykata e Posacme për Korrupsionin dhe Krimin e Arrestuar.

Ish-deputeti i arrestua pak pasi dorëzoi mandatin e tij.

Çyrbja u deklarua fajtor dhe dënua me 3 vite burgim për korrupsion në zgjedhje, përkrahje të autorit të krimit dhe nxjerrjes së sekretit shtetëror.

Në aplikim të gjykimit të shkurtuar ai duhet të vuante 2 vjet burg.

Altin Hajri u dënua me 3 vjet burg, ndërsa Ahmet Masha u dënua me 2.6 vjet burg.

