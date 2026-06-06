Liqeni i Shkodrës shpallet rezervë biosfere e UNESCO-s

Në Ditën Botërore të Mjedisit, UNESCO cakton 14 rezerva të reja biosferike në 14 vende, duke e çuar Rrjetin Botëror të Rezervave të Biosferës në 797 vende në 145 vende. Mes tyre është dhe Liqeni i Shkodrës.
Rezervat e biosferës së UNESCO-s janë territore me vlerë të jashtëzakonshme ekologjike ku njerëzit dhe natyra rriten në harmoni me njëri-tjetrin, duke ruajtur diversitetin biologjik dhe kulturor, duke çuar përpara zhvillimin e qëndrueshëm dhe duke lidhur komunitetet në një rrjet global.
Që nga viti 1971, rezervat e biosferës kanë luajtur një rol qendror në misionin mjedisor të UNESCO-s. Krahas vendeve natyrore të Trashëgimisë Botërore dhe Gjeoparqeve Globale, ato kontribuojnë në mbrojtjen e më shumë se 13 milionë km² të ekosistemeve tokësore dhe detare nën ombrellën e UNESCO-s, duke çuar përpara objektivin global Kunming-Montreal për ruajtjen e 30% të tokës dhe detit deri në vitin 2030.
Lista e pasurive të shtuara renditet si më poshtë:
Shqipëria-Liqeni i Shkodrës
Algjeri – Theniet El Had
Aruba – Ishulli i Arubas
Azerbajxhani – Kaukazi i Madh
Kamerun – Takamanda – Gorilla e kryqëzimit të lumit
Kanada – Qyteti i Kebekut
Republika Islamike e Iranit – Dalankuh – Qamishlou
Mongoli – Tost Toson Bumbiin Nuruu
Mali i Zi – Pellgu ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës
Paraguaj – Sur del Alto Paraná
Filipine – Matibay dhe Bayan ng Sablayan
Portugalia – Serra da Estrela
Timor-Leste – Nino Konis Santana
Vietnami – Phong Nha – Ke Bang/