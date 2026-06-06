Liqeni i Shkodrës shpallet rezervë biosfere e UNESCO-s

Në Ditën Botërore të Mjedisit, UNESCO cakton 14 rezerva të reja biosferike në 14 vende, duke e çuar Rrjetin Botëror të Rezervave të Biosferës në 797 vende në 145 vende. Mes tyre është dhe Liqeni i Shkodrës.

Rezervat e biosferës së UNESCO-s janë territore me vlerë të jashtëzakonshme ekologjike ku njerëzit dhe natyra rriten në harmoni me njëri-tjetrin, duke ruajtur diversitetin biologjik dhe kulturor, duke çuar përpara zhvillimin e qëndrueshëm dhe duke lidhur komunitetet në një rrjet global.

Që nga viti 1971, rezervat e biosferës kanë luajtur një rol qendror në misionin mjedisor të UNESCO-s. Krahas vendeve natyrore të Trashëgimisë Botërore dhe Gjeoparqeve Globale, ato kontribuojnë në mbrojtjen e më shumë se 13 milionë km² të ekosistemeve tokësore dhe detare nën ombrellën e UNESCO-s, duke çuar përpara objektivin global Kunming-Montreal për ruajtjen e 30% të tokës dhe detit deri në vitin 2030.

Lista e pasurive të shtuara renditet si më poshtë:

Shqipëria-Liqeni i Shkodrës

Algjeri – Theniet El Had

Aruba – Ishulli i Arubas

Azerbajxhani – Kaukazi i Madh

Kamerun – Takamanda – Gorilla e kryqëzimit të lumit

Kanada – Qyteti i Kebekut

Republika Islamike e Iranit – Dalankuh – Qamishlou

Mongoli – Tost Toson Bumbiin Nuruu

Mali i Zi – Pellgu ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës

Paraguaj – Sur del Alto Paraná

Filipine – Matibay dhe Bayan ng Sablayan

Portugalia – Serra da Estrela

Timor-Leste – Nino Konis Santana

Vietnami – Phong Nha – Ke Bang/

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
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