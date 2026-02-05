Lindsey Vonn jashtë çdo parashikimi: stërvitja me ligament të këputur e habitshme

Lindsey Vonn është gati të rikthehet në garë dhe të fitojë një tjetër medalje, 16 vjet pas asaj të parë që mori në Lojërat Olimpike të Vancouverit. Mbretëresha e Shpejtësisë po rikuperon në mënyrë të jashtëzakonshme nga dëmtimi i rëndë në Crans-Montana, ku i këputi ligamentin e gjurit të majtë. Vetëm pesë ditë pas dëmtimit, kampionia amerikane 41-vjeçare u shfaq duke përballuar një seancë intensive stërvitjeje sikur asgjë nuk kishte ndodhur.
Lindsey Vonn është gati edhe një herë të habisë të gjithë në prag të Lojërave Olimpike Milano-Cortina, një edicion që do të shënojë “vallën e fundit” të Mbretëreshës së Shpejtësisë. Një lajm që nuk do të ishte i befasishëm, nëse nuk do të ishte se më 30 janar, gjatë garës së downhill-it të Kupës së Botës në Crans-Montana, Zvicër, ajo i këputi ligamentin kryq të gjurit të majtë. Më pak se një javë pas këtij aksidenti të tmerrshëm, kampionia amerikane publikoi një video që e tregon duke bërë një seancë stërvitjeje mbresëlënëse, sikur asgjë nuk kishte ndodhur, përveç përdorimit të një mbajtësi për këmbën e dëmtuar.
Dëmtimi në Crans-Montana dhe rikuperimi i jashtëzakonshëm
Gjatë garës së downhill-it të Kupës së Botës në Crans-Montana, e cila më pas u ndërpre, Lindsey Vonn ra dhe goditi rrjetat mbrojtëse, duke vazhduar më poshtë me dhimbje të forta, derisa u detyrua të transportohej me helikopter për ekzaminime të gjurit të majtë. Rezultati ishte i tmerrshëm: këputje e plotë e ligamentit, e shoqëruar me kontuzion të kockës dhe dëmtim të meniskut. Pasojat shqetësuese u konfirmuan nga vetë Vonn në një konferencë për shtyp, ku megjithatë ajo menjëherë shpalli sfidën për t’u gjetur e gatshme për Lojërat Olimpike të Milano-Cortina. Fjalët e saj dukeshin si një përpjekje e dëshpëruar për të bindur veten, por u kthyen në realitet pasditen e 5 shkurtit, tre ditë para garës olimpike të downhill-it, e planifikuar për më 8 shkurt në Tofane të Cortinës, kur ajo publikoi një video në rrjetet e saj sociale.
Lindsey Vonn has just posted a video of her squatting and doing other exercises while having a ruptured ACL.
Her toughness is on another level.
(🎥: LindseyVonn/IG)#MilanoCortina2026 | #WinterOlympics | #Olympics | #AlpineSkiing pic.twitter.com/k6INJoEXJf
— Team USA Olympics Updates and Coverage (@TeamUSAOLYCov) February 5, 2026
Vonn: kërkon një medalje të fundit, 16 vjet pas së parës
Lindsey Vonn i la të gjithë pa fjalë, duke u rikuperuar pas një seance shumë intensive stërvitjeje, mes peshave, ushtrimeve dhe gjunjëzimeve, sikur të mos kishte pësuar asnjë këputje të ligamentit të gjurit të majtë, i mbrojtur vetëm nga një mbajtës i thjeshtë. Një shembull tjetër i forcës absolute të vullnetit, i konfirmuar edhe nga habia e stafit mjekësor të kombëtares amerikane që po e monitoron, duke e cilësuar situatën e kampiones amerikane një rast të jashtëzakonshëm rezistence. Për Vonn, Milano-Cortina përfaqëson mundësinë e fundit në pesë rrotullat olimpike: në moshën 41-vjeçare dhe në pjesëmarrjen e pestë olimpike, ajo kërkon një medalje tjetër në garën e downhill-it, 16 vjet pas së parës që fitoi në 2010 në Vancouver në SuperG.