Lihet në burg roja që tërhoqi zvarrë protestuesin në Zvërnec

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm në Vlorë ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për Geraldo Bibën, efektivin e policisë private të ndaluar pas incidentit të ndodhur në Zvërnec më 30 maj.

Seanca për vlerësimin e masës së sigurisë u zhvillua këtë të hënë dhe u drejtua nga gjyqtari Etien Isak, ndërsa çështja u përfaqësua nga prokurorja Julinda Gjika.

Gjatë seancës, prokuroria paraqiti kërkesën për caktimin e masës së sigurisë “arrest në burg” ndaj të ndaluarit. Pas shqyrtimit të rrethanave të çështjes dhe dëgjimit të palëve, gjykata vendosi të pranojë kërkesën e organit të akuzës.

Për rrjedhojë, ndaj Geraldo Bibës u la në fuqi masa e sigurisë “arrest në burg”, ndërsa hetimet për ngjarjen e ndodhur në Zvërnec vijojnë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top