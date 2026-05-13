Ligji për financimin e partive, PS kërkon opinion nga Komisioni i Venecias

Komisioni i Venecias ka njoftuar se Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, i është drejtuar zyrtarisht me një kërkesë për opinion mbi projektligjin “Për financimin e partive politike”.
Sipas njoftimit, me anë të letrës së datës 27 prill 2026, Peleshi ka kërkuar vlerësimin e Komisionit të Venecias lidhur me këtë projektligj, i cili synon rregullimin e kuadrit ligjor për financimin e subjekteve politike në Shqipëri.
Projekt-opinioni pritet të diskutohet dhe të miratohet në Sesionin e 147-të Plenar të Komisionit të Venecias, që do të zhvillohet më 12–13 qershor 2026.
Ky proces është pjesë e opinionit të përbashkët mes Komisionit të Venecias dhe Drejtorisë së Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit (DGI) të Këshillit të Evropës, mbi projektligjin “Për financimin e partive politike”.
Ndërkohë, në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore u prezantua këtë të martë projektligji që rregullon financimin e partive politike jashtë periudhave zgjedhore.
Një nga dispozitat kryesore të projektligjit është neni 7, i cili parashikon ndalime të plota për kategori të caktuara individësh apo subjektesh që nuk mund të japin ndihma financiare ose materiale për partitë politike.
Projektligji parashikon edhe kufizime për donacionet dhe mënyrën e kryerjes së tyre.
-çdo dhurim mbi 500 mijë lekë duhet të realizohet vetëm përmes sistemit bankar;
-shtetasit shqiptarë mund të dhurojnë deri në 200 mijë lekë në vit;
-personat fizikë të regjistruar sipas legjislacionit tatimor deri në 500 mijë lekë;
-personat juridikë deri në 1 milion lekë në vit kalendarik.