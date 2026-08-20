‘Ligji i burkës’: Portugalia ndalon mbulimin e fytyrës në publik, deri 3 mijë euro për shkelësit

Portugalia ka miratuar një ligj të ri që ndalon mbulimin e fytyrës në vende publike.
Ligji, i quajtur “Ligji i Burkës”, parasheh gjoba prej 150 deri në 3,000 euro për shkelësit.
Ka disa përjashtime, si për arsye shëndetësore, profesionale, artistike apo për shkak të motit.
Ligji është mbështetur nga partitë e djathta, ndërsa e majta e ka kundërshtuar, duke thënë se mund të nxisë islamofobinë dhe racizmin.
Gjithashtu, ndalohet që dikush të detyrohet të mbulojë fytyrën për shkak të fesë, gjinisë, moshës apo prejardhjes.