Lidhja me Epstein shkaktoi polemika, Mbreti Charles i heq titullin e princit vëllait

Monarku britanik, Charles III ka nisur procesin zyrtar për të hequr titullin e princit për vëllain e tij, Andrew, i cili po ashtu do të largohet nga shtëpia e tij në Uindsor dhe do të zhvendoset në Sandringam.
Pallati Bukinghem tha se Andrew është pajtuar që të largohet nga prona mbretërore, teksa lidhjet e tij me financierin, Jeffrey Epstein – që ishte ekspozuar si pedofil – vazhdojnë të shkaktojnë polemika.
Andrew mohon akuzat, por Pallati mbretëror ka vlerësuar se ka pasur “mungesë serioze të gjykimit”.
Përmes një njoftimi, Pallati tha se “princi Andrew nga tani do të njihet si Andrew Mountbatten Windsor”.
“Kontrata e tij e qirasë në pronën mbretërore deri më tani i kishte ofruar atij mbrojtje ligjore që të jetonte aty. Tashmë është dorëzuar njoftimi zyrtar për ta dorëzuar pronën dhe ai do të zhvendoset në një pronë private. Këto masa vlerësohen të domosdoshme, pavarësisht faktit se ai vazhdon t’i mohojë akuzat ndaj tij”, u tha në njoftim.
Në janar të vitit 2022, Andrew kishte humbur titujt ushtarakë dhe patronazhet, pasi atëbotë ai kishte dështuar ta binte një gjykatës amerikan që të hidhte poshtë një padi civile ndaj tij, në të cilën ai akuzohej për abuzim seksual.
Virginia Giuffre e kishte paditur Andrew më 2021, duke pretenduar se kur ajo kishte qenë 17 vjeçe, kishte kryer marrëdhënie seksuale me të disa herë, me kërkesë të Ghislaine Maxwell, të dashurën e tashmë të ndjerit Epstein, që ishte akuzuar për krime seksuale.
Kjo akuzë është mohuar nga Andrew vazhdimisht dhe më 2022 ai dhe Giuffre u morën vesh, pa u përballur me gjyq.
Megjithatë, lidhjet e tij me Epstein ia dëmtuan reputacionin publik dhe e detyruan Andrew të tërhiqej nga disa prej detyrave të tij monarkike./ REL