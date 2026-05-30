Lideri CHP’së opozitare mbledhi dhjetëra mijëra qytetarë anti Erdoganit në Ankara

Lideri i partisë opozitare turke CHP Ozgur Ozel i cili u dëbua nga selia me forca policore mbajti tubim opozitar në Ankara dhe marshuan përmes kryeqytetit turk gjatë të shtunës, transmeton Gazeta Metro.
Ozel ju drejtua në tubim qytetarëve të shtunën që përllogariten të ishin në dhjetëra mijëra dhe më pas marshuan përmes Ankarasë në shenjë rezistence për dëbimin nga selia dhe heqja nga lidershipi me vendim gjyqësor dhe dhunë nga autoritetet turke.
Gjykata turke kishte anuluar vendimin e kongresit partiak të CHP të mabjtur më 2023 duke e rikthyer në krye të partisë Kemal Kilicdaroglu, një figurë polarizuese në krye të partisë i cili kishte humbur zgjedhjet po atë vit.
Protestuesit vazhduan marshin drejt mauzoleut të Mustafa Kemal Atatukr, themeluesit të Turqisë moderne dhe kësaj partie./gazetametro.net