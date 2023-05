Libri i ardhshëm i Britney Spears shkakton shqetësim tek artistët

Sipas një raporti të ri, kujtimet “brutale të ndershme” të Britney Spears janë lënë në pritje për shkak të shqetësimeve nga disa artistë që e njohin atë.

US Sun raportoi të dielën se botuesi i librit, Simon & Schuster, mori “letra ligjore” nga ata që kanë frikë nga ajo që ka shkruar këngëtarja “Toxic”. “Britney është brutalisht e sinqertë në libër – ka shumë artistë nervozë”, tha një burim i brendshëm për gazetën. “Letra ligjore u janë dërguar botuesve nga njerëz që e njohin Britney-n dhe që kanë frikë nga ajo që ka shkruar.” Burimi shtoi se jo vetëm që nuk ka “asnjë lëvizje” në libër “për momentin”, por ka gjithashtu shqetësime të reja se kur ” do të jetë në gjendje të dalë”.

Megjithëse raporti nuk përmendte emra, Spears, 41 vjeç, ishte e famshme në lidhje me Justin Timberlake dhe ishte e martuar me Kevin Federline. Dasma e saj me Sam Asghari gjithashtu shfaqi shumë pjesëmarrës në listën A, duke përfshirë Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez dhe më shumë. Page Six më parë dha lajmin se libri i saj , të cilin burimet e brendshme të botimeve e përshkruan si “një bestseller novator i menjëhershëm”, do të botohej në vjeshtë.

“Libri i Britney është një histori triumfi,” tha një burim. “Do të mbulojë momentet e saj më të cenueshme, fëmijërinë e saj – të qenit një vajzë e vogël me ëndrra të mëdha – ndarjen e saj me Justin Timberlake, momentin kur ajo rruajti kokën dhe betejën e saj me familjen për konservatorin. Është gjithashtu një histori mbijetese, duke gjetur rrugën e saj për të dalë nga konservatori për të gjetur lumturinë me bashkëshortin Sam Asghari.”