Lewis White gabon qytetin e transfertës: kanë të njëjtin emër, por nuk gjen shokët

Po të ishte një fakt kronike, mund të përdorej shprehja klasike “është bërë viktimë e një rasti homonimie”, por Lewis White ka dhënë me të vërtetë shumë nga vetja për të ngatërruar një Bury me një tjetër, të kuptuara si skuadra, por mbi të gjitha një Bury me një tjetër, të kuptuara si qytete angleze sede të klubeve përkatëse. Mbrojtësi 24-vjeçar i Spalding ka udhëtuar me makinë nga shtëpia e tij për të shkuar të luante në transfertë, por ka përfunduar krejt diku tjetër, pa gjetur sigurisht asnjë nga shokët e tij të skuadrës në stadium, pasi ata ndodheshin në dhomat e zhveshjes të duhura, mbi 300 kilometra larg. Distancë që White më pas e përshkoi me gjithë shpejtësi, duke ia dalë të hynte në fushë në dy minutat e fundit: një histori surreale.
White shkon në stadiumin e një tjetër Bury: gabon 300 kilometra
Spalding ishte i angazhuar në ndeshjen në transfertë kundër Bury Town, e vlefshme për Southern Football League Premier, pra niveli i shtatë (gjysmë profesionist) i piramidës futbollistike angleze. Bury Town ka selinë në qytetin Bury St Edmunds, në Suffolk. Por Lewisi i mirë, nisur plot energji nga shtëpia e tij në Leicestershire për t’u bashkuar më pas me shokët në vendin e transfertës, u drejtua drejt një tjetër Bury, një qendër urbane pranë Manchester, ku luan Bury FC. Pra, në vend që të shkonte në lindje, mori autostradën drejt veriut.
White kthehet mbrapsht dhe bëhet si Hamilton për të arritur në kohë
White udhëtoi pikërisht deri te Gigg Lane, stadiumi i Bury FC, përpara se të kuptonte gabimin e tij. Edhe pse në vonesë monstruoze, mbrojtësi nuk u demoralizua dhe mori përsëri, në drejtim të kundërt, autostradën A14, duke mbërritur pas tre orësh në Getaway Cars Stadium, seli e Bury Town. Fiks në kohë për të kontribuar me një cameo të shkurtër në fushë për fitoren finale të skuadrës së tij, me Spalding që fitoi 2-1 megjithëse kishte luajtur me 10 vetë.
Trajneri Jimmy Dean ka deklaruar për ngjarjen: “E pyeta njerëzit e Bury nëse kishte ndodhur ndonjëherë më parë dhe më thanë jo. Duhet të ketë qenë në një botë më vete, por erdhi dhe na ndihmoi ta çonim ndeshjen deri në fund dhe është gjithmonë një ndjesi fantastike të fitosh një ndeshje në mesjavë”. Falë këtij rezultati, Spalding është ngjitur në vendin e katërt në klasifikim.