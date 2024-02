Lewis Hamilton zbulon prapaskenën me Ferrarin: “Nuk ja thashë as prindërve të mi”

Premtimi i Lewis Hamilton dhe Ferrarit për të mos menduar për vitin 2025, kur ulja e pilotit anglez në timonin e kokëkuqes të bëhet konkrete, është fisnik dhe korrekt në qëllime. Mbi të gjitha në respekt të Carlos Sainz dhe Mercedes. Por ky premtim është edhe i vështirë për t’u mbajtur, duke parë fushëveprimin e marrëveshjes. E kështu, pas Vasseur ditëve të fundit, edhe shtatë herë kampioni i botës në Formula 1 foli sërish për akordin, duke zbuluar një prapaskenë interesante: “Ishte një zgjedhje vetëm e imja, as prindërve nuk ua thashë! Doja ta bëja për veten time dhe e ndjeva se duhej të zbuloja çfarë ishte më e mira për mua”.

Hamilton, duke folur për BBC, kujtoi ditët e marrëveshjes me skuderinë e Maranellos: “Gjithçka ndodhi shumë shpejt, unë e njoh Vasseur prej një kohe të gjatë. Isha i emocionuar nga ardhja e sezonit të ri, por nuk e dija se çfarë do të më rezervonte e ardhmja. Apo edhe për sa kohë do të vazhdoja të garoja. Tani mund të them se jam super i motivuar për të vazhduar”.

Sapo i ka mbushur tridhjetë e nëntë vjeç, Lewis shpjegoi se si rasti i Ferrarit erdhi në kohën e duhur: “Nuk kisha shumë kohë për të menduar dhe ndoqa instinktet e mia, duke shfrytëzuar rastin”.