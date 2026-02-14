Lewandowski, të ardhmen e vendos bashkëshortja: ka zgjedhur skuadrën e ardhshme

Tifozët e Barcelonës presin me padurim një vendim për të ardhmen e sulmuesit Robert Lewandowski. Në moshën 38-vjeçare, polaku, një nga më të mirët e brezit të tij, ndodhet në një udhëkryq vendimtar të karrierës. Rinovimi i kontratës me Barcelonën duket të jetë prioriteti i tij, por sirenat e MLS-së, të preferuara nga bashkëshortja, shtojnë pasigurinë mbi hapin e tij të ardhshëm.
Ëndrra blaugrana
Që kur ka mbërritur te Barcelona, Lewandowski është integruar menjëherë në skuadër, duke treguar se është ende një lojtar në gjendje të bëjë diferencën. Përvoja dhe klasi i tij janë thelbësore për Barcelonën, që synon Champions League-n e ardhshme me pritshmëri të larta. Klubi blaugrana, në transformim të plotë pas disa vitesh me ulje-ngritje, dëshiron të ndërtojë rreth polakut një formacion konkurrues të aftë për të sfiduar më të mirat e Europës.
Tundimet amerikane
Major League Soccer përfaqëson një pjesë të rëndësishme të dilemës së 38 vjeçarit Lewandowski. Chicago Fire, sipas Mundo Deportivo, është në pole position për të siguruar shërbimet e tij, duke i ofruar kampionit një kontekst ku të shfaqet si ambasador i mirëfilltë i futbollit europian në kontinentin e Amerikës së Veriut. Ideja për të sjellë talentin e tij në MLS mbështetet edhe nga bashkëshortja e Robertit, e tërhequr nga lifestyle-i amerikan. Një kalim përtej oqeanit nuk do të ishte vetëm një ndryshim sportiv, por një hap i vërtetë kulturor, me të gjitha mundësitë që rrjedhin prej tij.
Alternativa dhe sfida
Në gamën e opsioneve, zgjedhja më praktike do të dukej zgjatja e kontratës me Barcelonën. Megjithatë, Atletico Madrid dhe turqit e Fenerbahçe e ndjekin me interes situatën. Nuk përjashtohet as një ofertë nga Lindja e Mesme, ku një klub saudit mund ta tundojë me një kontratë fundkarriere shumë të favorshme ekonomikisht. Në çdo rast, Lewandowski nuk do ta kishte të vështirë të gjente klube të interesuara të gatshme t’i shkruanin një çek të bardhë për ta pasur në fushë.
E ardhmja e një kampioni
Ajo që është e qartë është se e ardhmja e Robert Lewandowski, që do të shtrihet mes Europës dhe Amerikës, do të ndiqet me interes të jashtëzakonshëm nga e gjithë bota e futbollit. Nëse do të jetë MLS, Barcelona apo një realitet tjetër, ende nuk dihet, por me siguri emri i tij do të mbetet në qendër të vëmendjes për aq kohë sa ai të zgjedhë të zbresë në fushë.