Lëvizje e beftë e Ilir Metës, i kërkon SPAK të pyetet për “21 janarin”

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka thirrur sot avokatin e tij Kujtim Çakranin, ku i kërkon që të pyetet për 21 janarin si person në dijeni.

Sipas burimeve, kreu PL i ka kërkuar Ccakranit që ti bëjë kërkesë prokurorisë që të merret si person në dijeni në SPAK.

Njoftimi i plotë i PL:

Presidenti i Partisë së Lirisë, Z. Ilir Meta ka thirrur sot mbrojtësin e tij ligjor, Avokatin Kujtim Cakrani dhe i ka kërkuar t’i bëjë kërkesë prokurorit A.Shehu për t’u pyetur si person që ka dijeni për rrethana dhe fakte lidhur me “21 Janarin”.

