Letra e Diomande për motrën që vd*q 15 vjeç: “Thoje se do të bëhesha më i mirë se CR7, do ta përshëndes për ty”

Yan Diomande ka zgjedhur t’i bëjë homazh motrës së tij Roxane me një letër prekëse të publikuar në The Players’ Tribune. Sulmuesi i Bregut të Fildishtë ka rikujtuar kujtimet e një fëmijërie të thjeshtë, por të lumtur, të jetuar nën shenjën e dashurisë familjare. “Nuk e njihnim pasurinë apo varfërinë. Njihnim vetëm lumturinë”, ka shkruar ai.
Në mesazhin e gjatë, futbollisti i RB Leipzig ka kujtuar momentet e ndara në fëmijëri dhe raportin e veçantë që i bashkonte. “A të kujtohet kur dikush më bleu një fanellë false të United dhe unë shkrova ‘Ronaldo 7’ në pjesën e pasme me një marker të zi? A të kujtohet kur mora këpucët e mia të para të vërteta të futbollit dhe flija me to?”, ka treguar ai. Lojtari ka nënvizuar se sa të rëndësishme kanë mbetur rrënjët e tij gjatë viteve: “Kur isha fëmijë luaja gjithmonë me ato sandalet e bardha plastike. Edhe sot, kur kthehem në shtëpi, luaj me to; është tradita jonë”.
Një pasazh që prezanton rolin themelor që motra pati në rritjen e tij personale dhe sportive: “Ishe vetëm 10 vjeçe dhe ishe tashmë menaxherja ime”.
Rruga drejt futbollit profesionist nuk ishte e lehtë. Mes provave, dyerve të mbyllura dhe mundësive të humbura, Roxane ka qenë gjithmonë në krah të tij. “A të kujtohet kur isha në provë te Bournemouth? Dhe te Chelsea, Rangers, Olympiacos apo Crystal Palace?”, ka kujtuar Diomande, duke përmendur edhe një episod që e ka shënjuar veçanërisht: “Eze dhe Olise m’u afruan një ditë pas stërvitjes dhe më thanë: ‘Hej djalosh, je vërtet shumë i mirë’”.
Diomande: “Ishte ti ajo që nuk reshte kurrë së besuari”
Për futbollistin, megjithatë, mbështetja më e rëndësishme ka ardhur gjithmonë nga motra. “Ishte ti ajo që nuk reshte kurrë së besuari”, ka rrëfyer ai. Dhe kur më në fund erdhi kthesa me Leganés, gëzimi ishte i jashtëzakonshëm: “Disa javë më vonë firmosa për Leganés dhe qamë, por këtë herë në një mënyrë tjetër”.
Pjesa më e dhimbshme e letrës lidhet me momentin kur mësoi për vdekjen e Roxane. “U përgjigja dhe ata as nuk u përpoqën ta zbutnin lajmin. E di si është në shtëpi. Asnjë emocion”. Nga ana tjetër e telefonit erdhën fjalë shkatërruese: “Motra jote nuk jeton më. Dikush i kishte hedhur diçka në pije në një festë dhe ajo nuk u zgjua më. U largua”. Roxane ishte vetëm 15 vjeçe.
Diomande: “Thoje se mund të bëhesha më i mirë se Cristiano”
Pavarësisht dhimbjes, Diomande vazhdon ta mbajë motrën me vete në çdo arritje që realizon. “Pas debutimit tim kundër Real Madrid, shkëmbeva fanellën me Mbappé. Të kujtohet kur e shikonim në televizor dhe thoshim: ‘Mbappé? Po, është i mirë. Por vëllai im është më i mirë’”.
Në fund, futbollisti nga Bregu i Fildishtë i kushton një premtim që tingëllon si një mision jete për këtë Botëror: “Gjithmonë thoje se mund të bëhesha më i mirë se Cristiano. Nëse e shoh atje, do ta përshëndes për ty. Do të bëj atë që ti ke parashikuar, të betohem. Edhe para se të kisha këpucë të vërteta futbolli, u thoje të gjithëve: ‘Vëllai im do të bëhet më i miri në botë’. Do të të tregoj se kishe të drejtë, ose do të vdes duke u përpjekur”.