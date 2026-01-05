Letër e Hapur dhe Rezolutë Shkencore për Lirimin e Jakup Krasniqit
Flamur. BUÇPAPAJ
Drejtuar:
Presidentit të Republikës së Shqipërisë
Bashkësisë Ndërkombëtare dhe Organet e Drejtësisë Ndërkombëtare
Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe organizatave të të drejtave të njeriut
Subjekti:
Lirimi i Jakup Krasniqit – Historiani dhe Luftëtari për Liri, i padrejtësisht i përballur me akuza në Hagë
I Nderuar President, i Nderuar Komunitet Ndërkombëtar,
Ne, qytetarë të Shqipërisë dhe të gjitha trojeve shqiptare, historianë, akademikë, intelektualë dhe qytetarë të angazhuar, me këtë letër të hapur dëshirojmë të shprehim shqetësimin tonë të thellë për gjykimin e Jakup Krasniqit, historianit dhe ish-veprimtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), aktualisht në Hagë, i akuzuar padrejtësisht si “kriminel lufte”.
Jakup Krasniqi nuk është kriminel lufte. Ai ka qenë dhe mbetet një simbol i rezistencës shqiptare, një intelektual dhe historian që ka luftuar për mbrojtjen e popullit të tij, për dokumentimin e historisë së lirisë dhe për të garantuar dinjitetin kombëtar.
Akuzat ndaj tij janë pjesë e një fushate të orkestruar nga shërbimet speciale serbe, të mbështetura politikisht dhe propagandistikisht nga interesa ruse, që synojnë të kriminalizojnë UÇK-në dhe të rishkruajnë historinë e Kosovës, duke e barazuar viktimën me agresorin. Kjo nuk është drejtësi; kjo është revizionizëm historik dhe instrumentalizim politik i gjykimeve ndërkombëtare.
Konteksti Historik i Luftës së Kosovës
Nga vitet 1998-1999, populli shqiptar i Kosovës u përball me një fushatë të dhunshme gjenocidale nga regjimi i Millosheviçit. Dokumentet historike, raportet e OKB-së, Human Rights Watch dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut tregojnë qartë:
Qindra fshatra u dogjën, mijëra gra dhe fëmijë u dhunuan, dhe më shumë se 13,000 civilë u vranë.
Qindra mijëra shqiptarë u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre dhe u shpërngulën në kampet refugjatësh.
Përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të ndaluar dhunën ishin të vonuara dhe joefikase.
Në këtë kontekst, UÇK nuk ishte organizatë kriminale, por një nevojë historike për mbrojtjen e popullit shqiptar dhe për sigurimin e të drejtës për mbijetesë kombëtare.
Roli Historik dhe Shkencor i Jakup Krasniqit
Biografia dhe CV historike
Historian dhe studiues i dokumenteve të Luftës Çlirimtare të Kosovës.
Aktivist politik dhe zëdhënës i UÇK-së gjatë luftës.
Kryetar i Kuvendit të Kosovës pas përfundimit të konfliktit.
Autor i veprave historike dhe analizave mbi identitetin kombëtar dhe rezistencën shqiptare.
Një nga arkitektët e dokumentimit dhe legjitimitetit të UÇK-së në arenën ndërkombëtare.
Kontributi gjatë luftës
Jakup Krasniqi nuk mori armën për pushtet; ai kontribuoi në:
Dokumentimin e krimeve serbe kundër shqiptarëve.
Mbrojtjen e civilëve dhe luftëtarëve të UÇK-së.
Sigurimin e komunikimit ndërkombëtar dhe promovimin e çështjes së Kosovës.
Ndërtimin e institucioneve politike pas luftës.
Ai ka qenë një udhëheqës moral dhe intelektual, jo një komandant që drejton masakra.
. Argumente Shkencore dhe Ligjore për Lirimin e Krasniqit
. Parimet e Drejtësisë Ndërkombëtare
Ligji ndërkombëtar mbi krimet e luftës nuk lejon akuzimin e viktimave për mbrojtje të ligjshme.
Gjykimi selektiv kundër figurave të UÇK-së shkel parimet e ndërgjegjes historike dhe të drejtës së barabartë.
. Faktohet padrejtësia
Shumë dëshmi kundër Krasniqit janë të marrë jashtë kontekstit dhe nuk provojnë përfshirjen e tij në ndonjë veprim kriminal.
Krimet e dokumentuara të forcave serbe në Kosovë mbeten të pandëshkuara në mënyrë të duhur.
. Instrumentalizimi politik i drejtësisë
Procesi aktual duket i ndikuar nga presione politike dhe propagandistike.
Ky proces dëmton kredibilitetin e gjykimeve ndërkombëtare dhe reputacionin e drejtësisë globale.
Precedentë Ndërkombëtarë dhe Analiza Historike
Tribunali Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (ICTY) ka gjykuar individë për krime të dokumentuara dhe përveç kësaj, ka dalluar qartë mes viktimave dhe agresorëve. Akuzat ndaj Krasniqit nuk i përmbushin këto kritere.
Raportet e Human Rights Watch dhe Amnesty International kanë theksuar se shumë figura të UÇK-së ishin mbrojtës të civilëve dhe dokumentues të krimeve serbe, jo kriminelë.
Analizat shkencore të dokumenteve të luftës tregojnë se Rusia dhe Serbia kanë ndikuar në manipulimin e provave dhe në instrumentalizimin e gjykimeve për qëllime politike.
Thirrje për Drejtësi dhe Lirim
Ne kërkojmë me urgjencë:
Lirimin e menjëhershëm të Jakup Krasniqit.
Njohjen e drejtë të veprës së UÇK-së si organizatë çlirimtare dhe jo kriminale.
Gjykim të krimeve serbe dhe jo të viktimave shqiptare.
Garantimin e integritetit të sistemit të drejtësisë ndërkombëtare, duke mos lejuar instrumentalizimin politik ose gjeopolitik të gjykimeve.
Mbrojtjen e dokumentimit historik dhe të të vërtetës shkencore.
. Mesazhi për Komunitetin Ndërkombëtar
Historia e Kosovës nuk mund të gjykohet nga shtete që kanë mohuar të drejtat e popullit shqiptar. Historia nuk mund të fshihet me dosje të manipuluara. Liria nuk mund të konsiderohet krim.
Jakup Krasniqi është simbol i rezistencës, i dijes dhe i integritetit historik. Ai duhet të jetë i lirë.
. Konkluzion dhe Deklaratë
Ne, qytetarë të Shqipërisë dhe të gjitha trojeve shqiptare, kërkojmë:
LIRIMIN E JAKUP KRASNIQIT.
Rikthimin e të drejtës së dokumentimit historik.
Mbrojtjen e të vërtetës dhe të drejtës ndërkombëtare.
UÇK është krejt Shqipëria. Drejtësia është liria. Liria nuk gjykohet.