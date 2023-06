L’Equipe jep lajmin e bujshëm: Mbappé i ka bërë të qartë PSG se nuk do të rinovojë

Një prapaskenë e bujshme në PSG. Sipas raportimeve të L’Equipe, Kylian Mbappé i ka dërguar një letër formale klubit. Sulmuesi i ka komunikuar PSG se në asnjë rrethanë nuk do të ushtrojë opsionin për të vazhduar kontratën e tij deri në vitin 2025. Mbappé shkon në skadencë me klubin më 30 qershor 2024. Vendimi i tij i ka habitur drejtuesit e Paris Saint-Germain, tashmë të detyruar të vlerësojnë shitjen e sulmuesit. Lëvizja duhet të bëhet që në këtë seancë merkato, pa kryer negociatat me rritje si herën e kaluar.

Për Kylian Mbappé, një verë shumë e nxehtë po projektohet. Nëse konfirmohet burimi i L’Equipe, sulmuesi francez mund të bëhet pjesa më e çmuar dhe më e lakmuar e merkatos së ardhshme. Pozicioni i lojtarit, në fakt, do ta vendoste PSG me shpatulla pas murit. Klubi tani është i detyruar të mbledhë oferta në muajt e ardhshëm për të shmangur humbjen e xhevahirit të skuadrës me parametër zero në fund të sezonit të ardhshëm. Hipotezë që në Paris nuk ishte marrë kurrë në konsideratë deri më tani. E megjithatë, drejtuesit e klubit duhet ta shohin me prioritet, për të vendosur vlerësimet e ardhshme të merkatos.

REAL NË PRITJE…

Duke nisur nga interesimi konkret i Real Madrid për Mbappé, pas përfundimit të epokës së Benzema. Kohët e fundit, për më tepër, Florentino Perez doli hapur për të sqaruar qëllimet e Blancos ndaj francezit. “A do të nënshkruajmë me Mbappé? Po, po, do ta bëjmë… por jo këtë vit”, kishte deklaruar ditët e fundit numri një i klubit madrilène. Çështja u duk e shtyrë për në vitin 2025, por ndoshta nuk shkon aq gjatë. Pas lamtumirës së Lionel Messi dhe thashethemeve për presionin e Al Hilal për Neymar, edhe Kylian Mbappé po përgatitet t’i thotë lamtumirë Parisit. Nç ktë pikë, PSG mbetet pa kampionët e mëdhenj…