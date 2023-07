Leonardo i pamëshirshëm me Mbappé: “Nuk është lider, duhet të largohet nga PSG”

Të gjithë kundër Kylian Mbappé, Mbappé kundër të gjithëve. Në Paris duket se nuk ka kohë për tu mërzitur. E pak ditë pas deklaratave të kampionit të PSG-së që tërbuan klubin dhe shokët e tij, ka qenë ai që e ka sjellë nga Monako në Paris, ish-drejtori sportiv Leonardo që ka ndërhyrë. Madje, braziliani nuk ka përdorur lojëra fjalësh për të sulmuar Mbappe: “Ai nuk është lider, për të mirën e PSG-së duhet të largohet. Nuk ka rëndësi se si, por duhet të largohet”.

Daljet publike të Mbappé kanë nxitur një klimë tensioni që ka qenë e përhershme në Paris prej disa kohë. Akuzat ndaj shokëve të skuadrës dhe klubit nuk kanë kaluar pa u vënë re. Madje edhe nga ata që, ashtu si Leonardo, kanë kontribuar vitet e fundit në krijimin e grupit. Duke nisur pikërisht nga blerja e Mbappé nga Monaco.

“Me sjelljen e tij në dy vitet e fundit ai ka treguar se është një lojtar i madh, por jo një lider – sulmoi Leonardo duke folur për L’Equipe -. Është e vështirë të ndërtosh një ekip rreth tij”. Braziliani, njeriu i parë që mendoi projektin rreth tij, fundosi goditjen: “Për të mirën e PSG-së, mendoj se ka ardhur koha që Mbappé të largohet. Sido që të ndodhë. Klubi ka ekzistuar para tij dhe do të vazhdojë të ekzistojë edhe më pas”.

FJALËT E AL KHELAIFI

Edhe presidenti i PSG foli ashpër për të ardhmen e kampionit francez. Al-Khelaifi i ka hapur qartësisht dyert për transferimin e sulmuesit në merkaton e verës: “Pozicioni ynë është i qartë. Nëse ai dëshiron të qëndrojë, duhet të nënshkruajë një rinovim të kontratës. Nuk do të lejojmë lojtarin më të mirë në botë të largohet me një transferim të lirë. Ai tha se nuk do të largohej falas nga Parisi. Nëse ka ndryshuar mendje nuk është faji im”.