Leonardo DiCaprio nxit aludimet se është i lidhur me Irina Shayk

Leonardo DiCaprio ka nxitur së fundmi aludimet se mund të ketë nisur një lidhje me një tjetër supermodele.

Fituesi i Oskarit u pa duke kaluar kohë me ish-in e Bradley Cooper, Irina Shayk në festivalin “Coachella”. Dyshja u panë duke biseduar dhe të afërt me njëri tjetrin .Megjithatë, Shayk dhe DiCaprio u bashkuan nga një numër miqsh të famshëm, duke përfshirë Stella Maxwell dhe Toby Maguire.

DiCaprio ishte gjithashtu i pranishëm në Festivalin Revolve të këtij viti në Coachella – një festë e mbushur me yje vetëm me ftesa të mbajtur si pjesë e festivalit vjetor të muzikës. Në event ndodhet dhe Camila Morrone, me të cilën ai u nda pas katër vitesh në gusht 2022. Një dëshmitar okular i tha ET se , “Camila dhe Leo ishin në Revolve Festival në të njëjtën kohë. Camila mbërriti përpara tij. Ajo ishte me Suki Waterhouse dhe Emma Roberts dhe dukej se po kalonte mirë.”

Sa i përket Cooper dhe Shyak, dyshja kanë një vajzë 6-vjeçare, Lea. Ata u ndanë në vitin 2019 pas katër vitesh, por mbeten miq të ngushtë dhe bashkëprindër. Dyshja janë parë shpesh duke kaluar kohë së bashku dhe kanë ndezur vazhdimisht thashethemet për rikthim, megjithëse asgjë nuk është konfirmuar ndonjëherë.