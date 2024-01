Leonardo DiCaprio duket i panjohur me ndryshimin për një rol të ri

Leonardo DiCaprio është fotografuar duke xhiruar rolin e tij të ri për regjisorin Paul Thomas Anderson, një film i titulluar aktualisht ‘BC Project’.

Në fotot e siguruara nga DailyMail.com, DiCaprio, 49 vjeç, duket i panjohur me një kostum të çrregullt të përbërë nga një bluzë dhe xhinse, së bashku me syze dielli të mëdha.

Aktori – i cili së fundmi u refuzua për një ‘Oscar’ për “Killers of the Floëer Moon” – u pa në shesh me Anderson në qytetin Eureka të Kalifornisë Veriore të martën.

Ai përfundimisht u ngrit përsëri dhe eci nëpër trotuar me vendosmëri.

DiCaprio kishte një çantë shpine të zezë të vendosur mbi supe. Një çantë shpine rozë ishte gjithashtu e prerë në sendet e tij.

Në prapaskenë, kur kamerat nuk po rrotulloheshin, DiCaprio u pa gjithashtu duke biseduar me Anderson.

Anderson dukej se kishte disa shënime për DiCaprion ndërsa dyshja u ulën së bashku, duke parë iPad-in e Anderson.

Komploti i filmit aktualisht po mbahet i fshehtë, por Deadline raportoi së fundmi se në film luajnë edhe Sean Penn dhe Regina Hall.

Filmi është vendosur në kohët bashkëkohore dhe është shkruar nga Anderson. Anderson është gjithashtu producent i filmit me Sara Murphy dhe Adam Somner.

Përveç tre aktorëve kryesorë, Deadline raportoi se filmi do të ketë një kastë të madhe.

Buxheti i filmit thuhet të jetë afër 100 milionë dollarë. /Telegrafi/