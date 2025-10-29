Lëkundje tërmeti në Tiranë, ja sa ishte magnituda

Lëkundje tërmeti janë regjistruar ditën e sotme në Shqiperi.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12.49. IGJEUM njoftoi se epiqendra e termetit ka qenë në zonën e Krrabës në Tiranë, ndërsa u ndje edhe në qendër të qytetit.
Fuqia ka qenë 3.6 i shkalles rihter. Sipas njoftimit, lëkundja ka ndodhur në 5 kilometer thellësi.
Lëkundjet e tërmetit, sipas raportimeve janë ndjerë edhe në qytetin e Elbasanit.
Lëkundjet kanë vijuar disa sekonda, por sipas raportimeve te deritanishme nuk raportohet për probleme si pasojë e tërmetit.