Lëkundje tërmeti në Tiranë, ja sa ishte magnituda

Lëkundje tërmeti janë regjistruar ditën e sotme në Shqiperi.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12.49. IGJEUM njoftoi se epiqendra e termetit ka qenë në zonën e Krrabës në Tiranë, ndërsa u ndje edhe në qendër të qytetit.

Fuqia ka qenë 3.6 i shkalles rihter. Sipas njoftimit, lëkundja ka ndodhur në 5 kilometer thellësi.

Lëkundjet e tërmetit, sipas raportimeve janë ndjerë edhe në qytetin e Elbasanit.

Lëkundjet kanë vijuar disa sekonda, por sipas raportimeve te deritanishme nuk raportohet për probleme si pasojë e tërmetit.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top