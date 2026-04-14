Leeds triumfon në Old Trafford pas 45 vjetësh: dygolëshi i Okafor trondit Man. United

Leeds siguroi fitoren e parë në kampionat në Old Trafford që nga viti 1981, ndërsa Lisandro Martinez u përjashtua me karton të kuq në rikthimin e tij në formacionin e Manchester United. Dopieta e Noah Okafor në pjesën e parë ishte e mjaftueshme që Leeds të merrte tre pikë jetike në luftën për mbijetesë në Premier League dhe t’i shkaktonte Michael Carrick vetëm humbjen e dytë si trajner i United.
Leeds e nisi në mënyrë të shkëlqyer dhe u shpërblye kur Okafor realizoi me të brendshmen pas krosimit të Omar Bogle në minutën e pestë. U bë 2-0 në minutën e 29-të kur United nuk arriti të largonte topin si duhet dhe goditja fluturimthi e Okafor nga kufiri i zonës u devijua duke kaluar Senne Lammens në këndin e poshtëm. Mund të kishte qenë lehtësisht 3-0 para pushimit, por Martinez ndaloi Ao Tanaka të shënonte në portë të boshatisur pasi ai kishte kaluar Lammens. U dëgjuan fishkëllima pakënaqësie në pushim, por Michael Carrick vendosi të mos bënte ndryshime në pjesën e parë.
Benjamin Sesko u ndal nga Karl Darlow, përpara se Martinez të ndëshkohej me karton të kuq direkt për tërheqjen e flokëve të Calvert-Lewin në një episod të çuditshëm. Casemiro ngushtoi diferencën me një goditje të fuqishme me kokë nga një krosim i Bruno Fernandes në shtyllën e dytë – asistimi i tij i 17-të në këtë sezon të Premier League – duke i dhënë shpresë United.
Calvert-Lewin humbi një rast të artë për 3-1, duke goditur drejt Lammens me kokë, por kjo nuk rezultoi fatale pasi ai u shlye me një ndërhyrje vendimtare mbi vijën e portës ndaj një goditjeje me kokë të Casemiro. Një United i përmirësuar edhe me 10 lojtarë nuk arriti të barazonte dhe Leeds i dha fund një serie prej 18 ndeshjesh në transfertë në Old Trafford pa fitore. Fitorja bën që skuadra e Daniel Farke të shkëputet me gjashtë pikë nga Tottenham i rrezikuar për rënie, duke e bërë edhe më të vështirë misionin e shpëtimit të Spurs.