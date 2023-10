Leao, lider i Milan edhe jashtë fushës: portugezi entuziazmohet për një video të djalit që kapte topat

Milani fluturoi në krye të renditjes pas fitores emocionuese ndaj Genoa, ku ndodhi gjithçka. Kuqezinjtë po përjetojnë një periudhë të shkëlqyer forme në kampionat. Pioli e të tjerët kanë grumbulluar vetëm fitore pas disfatës në derbi. Tekniku ka një lider në fushë të quajtur Rafael Leao, që po udhëheq skuadrën. Mirëpo, portugezi është shumë aktiv edhe në rrjetet sociale ku shpeshherë i përgjigjet atyre që e kritikojnë por edhe bën retëeet postimet që i takojnë në lidhje me Milan. Numri 10 ka vlerësuar shumë një video që ka si protegonist një tifoz të ri.

KORI I KËNDUAR ME DJALIN QË KAP TOPAT

Një video që i referohet ndeshjes Milan-Lazio është bërë virale në rrjetet sociale. Gjatë ndeshjes, ku skuadra kuqezi fitoi, sektori ultras e inkurajoi skuadrën e teknikut Pioli për 90 minuta. Por nxitja nuk ndodhi vetëm në tribuna, por edhe në fushë. Në fakt, një video është bërë virale në të cilën mund të shihet një djalë i ri që kap topat duke kënduar një refren të kënduar nga Curva Sud.

LEAO LAVDËRON TIFOZIN E RI

Rafa Leao u entuziazmuar aq shumë për këtë video, saqë e bëri retëeet-in në llogarinë e tij në rrjetet sociale. Por jo vetëm kaq: portugezi i ka shtuar edhe një kompliment tifozit të ri me Milanin në zemër: “Një kuqezi i vërtetë” dhe dy zemra me ngjyrat e klubit. Një tjetër gjest nga numri 10 që tregon lidhjen me fanellën dhe se Leao tani është një nga liderët e skuadrës.