Leao barazon, Genoa humbet penallti në minutën e 99’: gabimi i Stanciu shpëton Milan

Milan ngadalëson në javën e 19-të të Serie A. Kuqezinjtë barazojnë 1-1 në “San Siro” ndaj Genoas dhe zbresin kështu në -3 nga kryesuesit e Inter, pasi rrezikuan madje edhe humbjen përballë grifonëve shumë pranë suksesit në sekondat e fundit të shtesës. I pari që theu ekuilibrin përpara publikut të “Meazza” ishte Colombo në minutën e 29’: ish-i i mbrëmjes i merr kohën Gabbia-s dhe mposhti Maignan nga fare pranë, duke vlerësuar bukur aksionin e Malinovskyi. Në minutën e 58’, Pulisic pa t’i anulohet nga VAR, për prekje me dorë, ai që do të kishte qenë goli i barazimit, i cili erdhi më pas me një goditje të saktë me kokë nga Leao në minutën e 92’.
Por surprizat në “San Siro” nuk përfundojnë këtu: Bartesaghi kryen një faull për penallti në minutën e 99’ dhe Stanciu u prezantua te pika e bardhë, por e dërgoi topin shumë lart, duke shpërdoruar një mundësi të artë për t’i dhënë fitoren skuadrës së teknikut De Rossi. Milan paraqitet kështu në mesin e sezonit në vendin e dytë, me 39 pikë të grumbulluara deri tani: për të mbyllur zyrtarisht fazën e parë të kampionatit, Djalli duhet ende të rikuperojë ndeshjen ndaj Comos. Ndërkohë, Genoa ndodhet në kuotën e 16 pikëve, pak mbi zonën e rënies nga kategoria.
CREMONESE–CAGLIARI 2-2
Përfundon me një barazim spektakolar 2-2 sfida në “Zini” mes Cremoneses dhe Cagliarit, e vlefshme për javën e 19-të të Serie A. Grigiorosët e drejtuar nga Davide Nicola e zhbllokojnë ndeshjen që në minutën e 4-t me Johnsen, i cili duhet vetëm ta shtyjë topin në rrjetë pas asistit të Vardy: ish-lojtari i Leicester-it përfiton nga një gabim i Mina, i merr kohën kolumbianit dhe e nxjerr në gol shokun e skuadrës. Anglezi është në formë të shkëlqyer dhe në minutën e 29’ gjen edhe golin e tij të pestë në Serie A, i shërbyer nga Bonazzoli, ndërsa Adopo ngushton diferencën në minutën e 51’, duke i rikthyer besimin sardëve.
Esposito i sheh të anulohet goli i barazimit në minutën e 67’ për pozicion jashtë loje, përpara se 2-2 të realizohet në minutën e 88’ nga Trepy, në golin e tij të parë në Serie A. Cremonese provon kështu në fund të fitojë sërish një ndeshje që e kishte për një kohë të gjatë në dorë, por Vandeputte godet vetëm shtyllën në minutën e 96’. Barazimi i çon grigiorosët ta mbyllin fazën e parë të kampionatit me 22 pikë dhe kuqeblùtë me 19.