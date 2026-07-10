Le Monde ‘shuplakë’ të fortë Ramës: Vendi më i varfër në Evropë jep 4 mln euro për një koncert që i shërben interesave të kryeministrit

Reperi amerikan Kanye West pritet të ngjitet në skenën e një koncerti në Tiranë më 11 korrik, një aktivitet që ka shkaktuar reagime dhe debate për shkak të figurës së tij publike dhe deklaratave të mëparshme kontroverse, ndërsa vendi ynë po përballet me protesta masive.
Gazeta franceze “Le Monde” shkruan se artisti, i cili është përballur me anulime koncertesh dhe kufizime në disa vende evropiane për shkak të deklaratave të tij antisemite dhe pro-naziste, do të performojë në Shqipëri, ndërsa aktiviteti është shoqëruar me polemika politike.
Sipas artikullit, koncerti do të mbështetet me një financim prej rreth 4 milionë eurosh, ndërsa disa protestues kanë akuzuar kryeministrin Edi Rama se po e përdor këtë ngjarje për qëllime politike dhe promovim personal.
Nga Jean-Baptiste Chastand, LE MONDE
I shpallur persona non grata në shumicën e vendeve të Evropës për shkak të shpërthimeve të tij neonaziste dhe antisemite, reperi amerikan Kanye West do të pritet, përkundrazi, me krahë hapur të shtunën, më 11 korrik, në Tiranë, nga një pushtet shqiptar që aktualisht po kundërshtohet fuqishëm në rrugë.
Kryeministri i këtij vendi të vogël ballkanik, socialisti Edi Rama, vendosi të hënën, më 6 korrik, të çlirojë “me urgjencë” një subvencion prej 4 milionë eurosh për të shpëtuar koncertin e yllit kontrovers amerikan, i cili duhet të zhvillohet atë mbrëmje në periferi të Tiranës.
Ky njoftim ka ngjallur zemërimin e mijëra protestuesve, të cilët që nga fundi i majit protestojnë çdo mbrëmje përpara dritareve të zyrës së kryeministrit kundër projekteve luksoze të pasurive të paluajtshme të dhëndrit të presidentit amerikan, Jared Kushner, dhe vajzës së tij, Ivanka Trump, në bregdetin shqiptar.
“Kanye West është një antisemit i njohur. Dhe ja që qeveria do të shpenzojë 4 milionë euro që koncerti të zhvillohet,” denoncoi të mërkurën, më 8 korrik, Edison Lika, një aktivist i kësaj lëvizjeje të quajtur “Revolucioni i Flamingove”, në referim ndaj zogjve shtegtarë që mund të kërcënohen nga projektet e çiftit amerikan.
Një vend ndër më të varfrit e Evropës
Duke bërë paralelizëm me mungesën alarmante të financimit të spitaleve në këtë vend, që renditet ndër më të varfrit e Evropës, shumë protestues e shohin këtë koncert dhe këtë subvencion si një simbol të ri të mënyrës se si kryeministri, në pushtet që prej vitit 2013, po përvetëson të gjitha institucionet me synimin për t’i shërbyer imazhit të tij dhe interesave nganjëherë të dyshimta.
Duke argumentuar se koncerti “përndryshe rrezikonte të anulohej”, drejtuesi shqiptar mbrojti idenë se ky subvencion ishte i nevojshëm “për të mos e vënë Shqipërinë në siklet”, ndërkohë që “25.000 të huaj” pritet të mbërrijnë në kryeqytet për të ndjekur koncertin dhe për të gjeneruar “100 milionë euro” për sektorin e turizmit.
I njohur gjithashtu me emrin “Ye”, reperi amerikan ka parë që shumica e koncerteve të tij në Evropë të anulohen pasi në vitin 2023 deklaroi se “i adhuronte nazistët” ose publikoi një këngë me titull “Heil Hitler” në ditën e 80-vjetorit të humbjes së Gjermanisë gjatë Luftës së Dytë Botërore, më 8 maj 2025.
Edhe pse reperi në janar shprehu “keqardhjen e tij të thellë” për deklaratat antisemite, të cilat i atribuoi çrregullimit të tij bipolar, ai u detyrua të shtyjë koncertin e tij në qershor në Marsejë dhe iu ndalua hyrja në territorin britanik në fillim të prillit. Megjithatë, ai arriti të performojë për dy net, në fillim të qershorit, në Holandë.
Por në Shqipëri, ishte vetë Edi Rama ai që e ftoi Kanye West të performonte, duke njoftuar koncertin në profilin e tij në Facebook në fund të prillit.
Duke u paraqitur si një proamerikan pa kufij, drejtuesi shqiptar duket vërtet i gatshëm të bëjë gjithçka për t’u shërbyer interesave të Donald Trump, siç tregon mbështetja e tij e vazhdueshme për projektet e pasurive të paluajtshme të familjes së tij ose për këtë koncert të një reperi të njohur për afërsinë e tij me presidentin amerikan.
Koncerti, për më tepër, duhet të zhvillohet në një arenë të ndërtuar posaçërisht për këtë rast, të cilën vetë kryeministri e vizitoi të martën.
Fillimisht, qeveria ishte angazhuar që ky aktivitet të mos i kushtonte asgjë parave publike, por duket qartë se ka ndryshuar mendim, ndërkohë që biletat, të shitura me çmime nga 250 deri në 700 euro, vazhdojnë të jenë gjerësisht të disponueshme.