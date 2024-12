Lazio për vendin e parë, në strofullën e Ajax: 34 ndeshje sot mes Europa e Conference

Raundi i 6 i Europa League dhe ai i 5 i Conference League zbresin në fushë 34 sfida, me Fenerbahce që u mposht në shtëpi nga Athletic 0-2 një ditë më parë. Lazio kryesuese duhet të përballojë transfertën e Amsterdamit kundër Ajax, që shpreson të rifutet në lojë për kreun. Roma nga ana tjetër, shpreson të gjejë fitoren edhe në Europa League me Ranierin në pankinë, ndërsa Manchester United e Tottenham luajnë në transfertë, respektivisht kundër Plzen e Rangers.

Ende të pamposhtur në këtë sezon të Europa League, Lazio, liderët e kompeticionit, do të vizitojnë Ajax në Johan Cruijff Arena të enjten. Ky është takimi i parë mes këtyre dy klubeve, me skuadrën italiane që kryeson renditjen me tre pikë më shumë se homologët holandezë, ndërsa të dyja skuadrat janë në rrugën e duhur për një kualifikim të drejtpërdrejtë në raundin e 1/8.

AJAX MES MUNGESAVE E RIKTHIMEVE

Pas disfatës së pësuar në mungesë të kapitenit Jordan Henderson, i cili mbeti në pankinë për shkak të një problemi në kofshë fundjavën e kaluar, Ajax pritet të rikthejë ish-mesfushorin e Anglisë si titullar. Edhe Devyne Rensch mund të rikthehet pas një periudhe mungese, por Sivert Mannsverk nuk është në dispozicion dhe Owen Wijndal duhet të vuajë pezullimin. Sulmuesi i majtë Mika Godts, i cili u aktivizua si zëvendësues ndaj AZ-së, mund të jetë titullar këtë herë, ndoshta duke zëvendësuar Chuba Akpom, i cili ka luajtur në një pozicion jo natyral.

Godts dhe Kenneth Taylor janë golashënuesit kryesorë të vendasve në këtë fazë të Europa League me nga tre gola secili. Taylor mund të bëhet lojtari i dytë që shënon në katër ndeshje radhazi të Europa League ose UEFA Cup në shtëpi për Ajax, duke ndjekur gjurmët e Dennis Bergkamp, i cili shënoi pesë ndeshje radhazi nga viti 1991 deri në 1992.

BARONI ME SKUADËR TË PLOTË

Te Lazio, veterani spanjoll Pedro ka qenë golashënuesi më i mirë i bardhekaltërve në fushatën e tyre evropiane këtë sezon me tre gola. Ai mund të rikthehet në formacionin titullar të teknikut Marco Baroni, që ka ndërmend të bëjë ndryshime përpara përballjes në kampionat ndaj Interit të hënën. Heroi me tre gola në fitoren e fundit të kupës kundër Napolit, sulmuesi holandez Tijjani Noslin, pritet gjithashtu të jetë pjesë e ekipit në Johan Cruijff Arena. Ndërkohë, sulmuesi kryesor Taty Castellanos mund të mbajë vendin e tij, pasi është i pezulluar për ndeshjen kundër Inter. Me një skuadër të plotë në dispozicion, Baroni do të mirëpresë rikthimin e mesfushorit Matias Vecino nga një dëmtim, ndërsa Nicolo Rovella është i gatshëm pas përfundimit të një pezullimit prej një ndeshje.

League Stage Europa League

18:45 Hoffenheim – FCSB

18:45 Ludogorets Razgrad – AZ Alkmaar

18:45 Malmo FF – Galatasaray

18:45 Olympiacos – FC Twente

18:45 PAOK FC – Ferencvaros

18:45 Roma – SC Braga

18:45 Union St.Gilloise – Nice

18:45 Viktoria Plzen – Manchester United

21:00 Ajax – Lazio

21:00 Bodoe/Glimt – Besiktas

21:00 Elfsborg – Qarabag FK

21:00 FC Porto – FC Midtjylland

21:00 Lyon – Eintracht Frankfurt

21:00 Maccabi Tel Aviv – RFS

21:00 Rangers – Tottenham Hotspur

21:00 Real Sociedad – Dynamo Kyiv

21:00 Slavia Prague – Anderlecht

Chelsea, me pikë të plota në katër ndeshjet e para, do të kërkojë të mbetet i tillë edhe kur të vizitojë 5600 km larg Astanën. Shans i mirë për Fiorentinën që të bëjë rezultat në Franchi kundër LASK, ndërsa Betis do të jetë mik në shtëpinë e Petrocub.

League Stage Conference League

14:00 Vikingur Reykjavik – Djurgaarden

16:30 FC Astana – Chelsea

18:45 CS Petrocub – Real Betis

18:45 Dinamo Minsk – Larne

18:45 FC Copenhagen – Hearts

18:45 FC Noah – APOEL Nicosia

18:45 Fiorentina – LASK

18:45 HJK Helsinki – Molde

18:45 Istanbul Basaksehir – FC Heidenheim

18:45 Legia Warszawa – Lugano

18:45 Olimpija Ljubljana – Cercle Brugge

21:00 Gent – TSC Backa Topola

21:00 Mlada Boleslav – Jagiellonia Bialystok

21:00 Omonia Nicosia – Rapid Wien

21:00 Pafos FC – NK Celje

21:00 Shamrock Rovers – Borac Banja Luka

21:00 St. Gallen – Vitoria de Guimaraes

21:00 TNS – Panathinaikos