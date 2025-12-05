Lazio merr revanshin, Allegri jashtë në 1/8 e Kupës: Milan shpenzon, Zaccagni nuk fal

Pak ditë pas ndeshjes së San Siros që i pa të përballeshin në javën e 13-të të Serie A dhe që u mbyll me polemika të shumta, Lazio dhe Milan rikthehen të ndeshen në 1/8 e finales së Kupës së Italisë. Këtë herë, sfond i ndeshjes është “Olimpico” i Romës, ku bardhekaltërit bëjnë debutimin e tyre sezonal në këtë kompeticion, ndërsa Djalli vjen pas sukseseve kundër Barit dhe Leçes, arritur në fazat paraprake.
Fillimi i ndeshjes luhet me intensitet të lartë, por nuk dhuron raste të mëdha, me mundësinë e parë të vërtetë që i bie në këmbët e Basic në minutën e 24’: kroati përshkon fushën me kundërsulm, por arrin vetëm të prekë shtyllën me një goditje diagonale. Castellanos më pas teston dorezat e Maignan në minutën e 33’, ndërsa Mandas ndal pa shumë probleme një prekje të pafuqishme të Loftus-Cheek pak minuta më vonë. Vendimtare është prita e Maignan ndaj Isaksen në fund të pjesës së parë, e cila mbyllet 0–0.
Milan përpiqet të sulmojë gjysmën kundërshtare në fillim të pjesës së dytë dhe frikëson Lazion në minutën e 51’ me goditjen me kokë të Loftus-Cheek, i shërbyer nga një kros perfekt i Estupiñán. Djalli provon më pas një skemë nga goditja e këndit në minutën e 60-të, duke çuar në goditje Saelemaekers: Mandas nuk surprizohet. Kuqezinjtë insistojnë dhe në minutën e 69’ bëhen sërish të rrezikshëm me Loftus-Cheek, ndërsa Leão humb avantazhin në minutën e 71’, pas një kombinimi të bukur mes Jasharit dhe Estupiñán.
Në krahun tjetër janë Noslin dhe Zaccagni ata që provojnë të zgjojnë Lazion dhe pikërisht kapiteni gjen goditjen fituese me kokë që çon bardhekaltërit në 1–0 në minutën e 80’: në këndoren e Tavares, mbrojtja milaniste harron plotësisht Zaccagnin, goditja e të cilit me kokë nuk i lë asnjë shans Maignan. Portieri francez më pas duhet të shkëlqejë në minutën e 85’ për t’i mohuar dygolëshin Noslin, ndërsa Mandas i mohon barazimin Pulisic në minutën e 91’. Lazio fiton kështu 1–0 dhe siguron kualifikimin në çerekfinale, ku do të sfidojë Bologna-n. Ndërpritet në 1/8 e finales rrugëtimi i Milan, finalist i vitit të kaluar.
BOLOGNA–PARMA 2–1
Me një përmbysje nis mbrojtja e titullit në Kupën e Italisë për Bologna-n e Vincenzo Italianos. Kampionë në fuqi të kompeticionit, kuqeblutë debutuan në 1/8 e finales dhe eliminuan Parmën: derbi emilian në “Dall’Ara” përfundon 2–1 në favor të felsineve. Benedyczak (13’) kalon përpara skuadrën e Carlos Cuesta-s, por Rowe (38’) dhe Castro (89’) përmbysin gjithçka. Në çerekfinale do të jetë përballja me Lazion.