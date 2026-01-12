Lazio kthehet të fitojë pas 1 muaji, vendos autogoli i Nelsson: Milan ngec në Firence

Lazio rikthehet te suksesi në javën e 20-të të Serie A, pasi nuk kishte fituar në katër ndeshjet e mëparshme. Bardhekaltrit mposhtin 1-0 Veronën në “Bentegodi”, ku Sarri aktivizon menjëherë nga minuta e parë Kenneth Taylor, mesfushorin holandez të ardhur ditët e fundit nga Ajax. Miqtë nisin fort dhe në minutën e 4’ Bella-Kotchap është i detyruar të bëjë një ndërhyrje vendimtare ndaj Noslin, ndërsa Provedel është vendimtar me një pritje të bukur ndaj Bradaric në minutën e 41’, duke ua mohuar kështu avantazhin veronezëve.
Përveç këtyre dy rasteve, pjesa e parë nuk ofron emocione të tjera të mëdha, me Fresen që ngroh sërish dorezat e Provedel në fillim të pjesës së dytë. Sarri hedh në fushë edhe Ratkov (marrë nga Salzburgu) dhe gjen sërish Rovellën, por ai që e vë në provë Montipò është Marusic, drejtpërdrejt nga goditja e dënimit në minutën e 72’. Nga ana tjetër, ai që shkon shumë pranë golit për vendasit është Bernede në minutën e 77’, përpara golit 1-0 të Lazios dy minuta më pas: Cancellieri shpërblen mbivendosjen e Lazzari, gjuajtja e të cilit përfundon në rrjetë pas devijimit vendimtar të Nelsson në portën e vet.
Pak minuta para minutës së 90’, vendasit kërkojnë një penallti për një kontakt në zonë mes Provedel dhe Valentini, por si arbitri ashtu edhe VAR nuk panë asnjë faull. Lazio kështu rikthehet te fitorja dhe ngjitet në 28 pikë, ndërsa Verona mbetet në 13.
FIORENTINA 1-1 MILAN
Milan shmang humbjen në fund në Firence: ndeshja me Fiorentinën në javën e 20-të (e para e fazës së kthimit) përfundon 1-1 në “Franchi”. Gjatë pjesës së parë, viola sulmojnë sidomos nga e majta, me Gudmundsson dhe Gosens që hedhin shumë krosime në zonë. Kuqezinjtë duken pak në vështirësi, por falë punës së Fullkrug krijojnë dy raste kolosale: dy pasime me kokë të gjermanit për Pulisic, i cili në të dy rastet shpërdoron avantazhin e mundshëm.
Pas pushimit, viola rriten gjithnjë e më shumë dhe në minutën e 66-të e zhbllokojnë ndeshjen: goditje këndi perfekte nga Gudmundsson dhe devijim vendimtar me kokë nga Comuzzo. Allegri hedh në lojë edhe Nkunkun, dhe pikërisht ish-lojtari i Chelsea shmang humbjen për të tijtë: e djathtë e fortë në minutën e 90’ pas asistit të Fofana për 1-1 përfundimtar. Në fund (minuta e 97’) vendasit godasin edhe traversën me blerjen e re Brescianini. Milan vazhdon serinë e rezultateve pozitive radhazi, por mbetet në -2 nga Inter (që luan në mbrëmje në “San Siro” kundër Napolit). Fiorentina shkon në kuotën e 14 pikëve, duke parë nga afër zonën e mbijetesës.
LECCE 1-2 PARMA
Parma përmbys Lecce në “Via del Mare” dhe merr tre pikë të rëndësishme në luftën për mbijetesë. Për puljezët është humbja e dytë radhazi. Dhe të mendosh se për skuadrën e teknikut Di Francesco gjithçka kishte nisur shumë mirë, duke kaluar në avantazh pas vetëm 50 sekondash me Stulicin. Ndeshja ndryshon në minutën e 12’ të pjesës së dytë, kur Banda ndëshkohet me karton të kuq për një faull të rëndë ndaj Delprato: me një lojtar më shumë, fillimisht miqtë barazojnë me autogolin e Tiago Gabriel, pastaj shënojnë golin e fitores me Pellegrinon me kokë pas goditjes së këndit nga Bernabé. Në shtesë karton i kuq edhe për Gasparin për faull nga reagimi, ndërsa edhe Ylber Ramadani do të jetë i skualifikuar për ndeshjen e ardhshme, pas kartonit të verdheë që mori.
