Lazio fik Italinë: eliminimi nga Bodø i heq mundësinë për pesë skuadra në Champions

Eliminimi i Lazio nga Europa League shënon fundin e garës së Italisë për të çuar skuadrën e pestë në Champions League. Fitorja pas penalltive e Bodø/Glimt i ka dhënë Spanjës vendin e dytë aritmetikisht në renditjen UEFA, duke siguruar një vend më shumë në kompeticionin më të rëndësishëm kontinental.

Gjysmëfinalet e arritura nga Inter dhe Fiorentina, respektivisht në Champions dhe Conference League, nuk kanë mjaftuar për të qëndruar në ndjekje të iberikëve, të cilët kanë përfituar nga kualifikimi i Barcelonës, Athletic Bilbaos dhe Real Betis, duke krijuar një distancë të pakapërcyeshme për futbollin italian.

Të pavlefshme për renditjen mbeten përballjet direkte që do të shohin italianët dhe spanjollët përballë në dy nga tre gjysmëfinalet evropiane që do të zhvillohen javët e ardhshme; Italia do të duhet të kënaqet me vendin e tretë, edhe për shkak të eliminimit të të gjitha skuadrave gjermane, me Gjermaninë që duhet t’i kushtojë vëmendje një kalimi të mundshëm nga Franca në vendin e katërt, e cila është ende në garë me Paris Saint Germain.

Në përfundim të çerekfinaleve, Anglia kryeson renditjen me 26.821 pikë, përpara Spanjës që ndodhet në kuotën e 23.250 pikëve dhe është e sigurt për vendin e pestë në kompeticionin më të rëndësishëm kontinental, ndërsa Italia duhet të kënaqet me vendin e tretë me 21.187 pikë, përpara Gjermanisë dhe Francës, respektivisht në vendin e katërt me 18.421 dhe të pestë me 16.857.