Lautaro pa filtra në TV pas kualifikimit me Bayern: “Inter ka bo*e të mëdha”

Lautaro Martinez festoi me zemërim për atë gol të shënuar kundër Bayern Munich në ndeshjen e kthimit të çerekfinales së Champions League në “Meazza”. Një gjest i mbushur me zemërim, me ngarkesë të thellë emocionale që i dha shtysë gjithë skuadrës dhe gjithë publikut zikaltër. Interi fluturon në gjysmëfinale ku do të përballet me Barcelonën në përfundim të një ndeshjeje të paktën të komplikuar kundër bavarezëve që sulmuan deri në fund pa lëshuar as edhe një centimetër. Sulmuesi argjentinas paraqitet i euforik drejtpërdrejt në televizion përpara mikrofonëve të Amazon Prime dhe nuk përmbahet. Fjalia e tij është pa filtra.

Kur pyetet çfarë mbetet nga kjo sfidë, ai përgjigjet menjëherë: “Këtë ndeshje do ta kujtojmë për shumë kohë sepse Interi ka dy bo*e kështu.” Gazetari mbetet i zënë në befasi nga përgjigjja e sulmuesit të Inter dhe bën shaka: “E thënë në latinisht, shumë mirë.” Lojtari më pas përmbahet dhe megjithëse e kupton se ka thënë një fjalë që në transmetim të drejtpërdrejtë duhej shmangur, vazhdon dhe e shpjegon disi: “Ka shumë pas kësaj gjysmëfinaleje, shumë sakrificë, shumë punë, një kalendar me shumë ndeshje të afërta, por Inter nuk dorëzohet”.

Paralajmërimi për Barcelonën

Lautaro është kapiteni i Inter dhe me të drejtë e lartëson paraqitjen e skuadrës: “Ka zemër, personalitet, ka mendje dhe sigurisht sot në disa momente të ndeshjes kemi vuajtur, por Inter edhe një herë tregoi se di të bëjë gjëra të mëdha – vazhdon ai. – T’i fitojmë të gjitha? Çdo vit mendojmë t’i fitojmë të gjitha sepse përndryshe nuk mund të luajmë këtë sport, kjo është mentaliteti ynë dhe i falënderoj të gjithë këta njerëz që përfaqësojnë njeriun e dymbëdhjetë për ne.” E pashmangshme pastaj të mos flitej për kundërshtarin e ardhshëm në Champions, Barcelonën.

“Një kundërshtar shumë i madh, ka shumë histori në këtë kompeticion, tani përgatisim ndeshjen e kampionatit dhe pastaj Champions – shpjegon dhe shton më pas për Sky. – Kam shumë krenari që u përballa me një kundërshtar shumë të madh si Bayern, jemi sërish në gjysmëfinale dhe merita i shkon punës dhe rritjes së këtij klubi duke luajtur edhe finale të rëndësishme.” Dhe përfundon duke folur pikërisht për festimin e tij pas golit: “Pas atij gjesti ka shumë punë, vuajtje, kemi një kalendar tepër të ngjeshur, në kampionat kemi një skuadër pas që nuk dorëzohet, por ne po bëjmë shumë gjëra në tre kompeticione dhe jam krenar, dhe kjo është një meritë vetëm e jona.”