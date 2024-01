Largimi i Klopp nga Liverpool, Guardiola: “Tani do të fle më mirë”

“Personalisht do të më mungojë shumë Jurgen”, deklaroi Pep Guardiola pasi Klopp njoftoi se do të merrte një vit pushim në fund të sezonit. “Por më duhet të them që të paktën do të fle më mirë. Netët para se të luaja në Liverpool ishin një makth. U trondita nga lajmi, mendoj se edhe një pjesë e Manchester City po humbet diçka. Nuk mund të flasim për periudhën tonë pa folur për Liverpool si kundërshtar”. Ironi, nostalgji dhe respekt. Pep kështu i jep lamtumirën kundërshtarit të shumë betejave që tani po bëhet gati të shijojë pushimin e merituar. Një vit për t’u rikuperuar nga stresi i pankinës. E pastaj?

E ARDHMJA

Është e vështirë të bësh parashikime për të ardhmen e tij duke qenë se brenda një viti situata e pankinave më prestigjioze mund të ndryshojë tërësisht. Gjermani e sigurtë nuk do të jetë trajner në Premier League, si e pohoi vetë. Dihet që Federata Gjermane e Futbollit e pëlqen shumë, por gjithçka do të varet nga rezultatet e trajnerit të ri Nagelsmann. Pastaj janë sugjerimet më stimuluese, të tilla si Real Madrid për pauses të italianit Ancelotti apo një PSG si pauses i Luis Enrique, por është shumë herët për të bërë konkluzione.

PASUESI I KLOPP

Më e lehtë të imagjinohet se kush do ta zëvendësojë atë në pankinën e Liverpool. “Gjithçka të çon te Xabi” titullohet gazeta spanjolle As, duke u ndalur në dy fakte të pakundërshtueshme. Trajneri aktual i Bayer është emri më i nxehtë në futbollin ndërkombëtar, duke qenë se ai po udhëheq skuadrën e Leverkusenit në krye të Bundesligës. Pastaj është një flamur i Reds nga epoka e artë e Benitez. Është e lehtë të mendosh për të si pasues i Klopp, duke qenë i kuotuar për të kaluar te Real Madrid, përpara se Ancelotti ta bënte të qartë se donte të qëndronte dhe të hiqte dorë nga Brazili.