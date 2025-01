Larg qëndrimit të ri të Trump, Rama takon shefen e TikTok dhe flet pa thënë asgjë

I pamundur për të qenë pjesë në inaugurimin e Donald Trump si President, Edi Rama ka qenë në Davos prej ditës së djeshme, ku edhe ka takuar një drejtuese të lartë të TIkTok, platformën për të cilën paqartësia në Shqipëri tashmë është e madhe.

Rama shpërndau foto nga takimi me Christine Grahn, drejtuesen e Marrëdhënieve me Qeveritë & Politikën Publike të TikTok për Europën.

Kryeministri thotë se ka diskutuar me të shqetësimet që çuan në vendimin e mbylljes së përkohshme të aksesit në Shqipëri, ndërsa zbulon se kanë vendosur disa piketa bashkëpunimi në vijim, për të siguruar rihapjen e TikTokut në një kohë sa më të arsyeshme, por me të gjitha garancitë e nevojshme.

“Davos, Forumi Ekonomik Botëror – Me Christine Grahn, kreun e Marrëdhënieve me Qeveritë&Politikën Publike të TikTokut për Europën, shtruam shqetësimet që na çuan në vendimin e mbylljes së përkohshme të aksesit në platformë nga Shqipëria, si edhe dëgjuam rrugët e mundshme të adresimit të tyre nga ana e kompanisë. Një diskutim plotësisht i hapur dhe me frymë konstruktive, ku vendosëm disa piketa bashkëpunimi në javët e muajt në vijim, për të siguruar rihapjen e TikTokut në një kohë sa më të arsyeshme, por sigurisht me të gjitha garancitë e nevojshme, në mungesë të të cilave jemi të detyruar ta mbyllim së shpejti aksesin në platformë”, shkruan Rama në Facebook.

Pra Rama flet pa thënë asgjë. Pa treguar as se çfarë masash konkrete i ka kërkuar platformës që të marrë, as se çfarë i është premtuar nga shefja politike e TikTok për Europën.

Dy arsye janë komentuar gjerazi se pse Rama po merr vendimin ekstrem të mbylljes së TikTok për një vit. E para është se dëshiron të mbyllë një platformë që i bën lehtë jehonë zërave opozitarë, ndryshe nga Facebook dhe Instagram. E dyta është se ai kërkonte të tërhiqte vëmendjen e presidentit të ri amerikan Donald Trump, i cili më parë kërkonte mbylljen e TikTok, si një kompani kineze që kompromentonte të dhënat e përdoruesve amerikanë.

Por javët e fundit situata ka ndryshuar plotësisht. Në një kohë kur mbyllja e TikTok nuk është më veprimi më ekzotik i mundshëm, pasi Donald Trump ka ndryshuar mendim dhe ka vendosur ta mbajë hapur TikTok-un në SHBA, madje edhe përkundër vendimit të gjyqësorit amerikan për ta mbyllur, nëse do të marrim të mirëqenë angazhimin e Ramës për ta mbyllur TikTok për të tërhequr vëmendjen e Trump, ky veprim i Ramës po ngjan gjithnjë e më shumë si një bast i vënë keq.