Lapaj: Nëse do të ndodhte bashkimi i opozitës, sot Rama do ishte larguar!

Kreu i lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj, ka deklaruar se PD ka hezituar të bashkëpunojë me forcën e tij politike, duke pretenduar se brenda saj ka pasur shqetësime për rritjen e mbështetjes ndaj tij.
I ftuar në News 24, Lapaj tha se e ka konsideruar gjithmonë të drejtë legjitime të çdo partie politike organizimi i protestave, duke shtuar se kishte pritur që PD t’i bashkohej nismave të përbashkëta opozitare.
Sipas tij, një bashkim më i hershëm i opozitës dhe krijimi i një “kohezioni të madh social” do të kishte ndikuar në zhvillimet politike në vend.
“Unë isha gati të bëja dy hapa pas dhe të ngrihej një komitet qytetarësh. Po ta kishim bërë në janar, jam i bindur që Edi Rama nuk do ta kishte shtyrë situatën kështu”, u shpreh Lapaj.
Ai deklaroi gjithashtu se partia e tij do të marrë pjesë në zgjedhje në të gjitha 61 bashkitë e vendit për këshillat bashkiakë, ndërsa vendimet për kandidatët për kryetarë bashkie do të merren në një fazë të mëvonshme.
Lapaj theksoi se qytetarët në Shqipëri janë të lodhur nga klasa politike ekzistuese dhe kërkojnë ndryshim, drejtësi dhe mundësi më të mëdha për të jetuar dhe punuar në vend.
Ai prezantoi gjithashtu katër shtylla kryesore të programit politik të lëvizjes së tij: hapjen e listave zgjedhore, votën e emigrantëve, ligjin për referendumet dhe depolitizimin e administratës zgjedhore.
Sipas Lapajt, këto masa janë thelbësore për ndryshimin e sistemit aktual dhe garantimin e zgjedhjeve më të drejta dhe më të besueshme në Shqipëri.
Lapaj: Është e drejtë legjitime e cdo partie të protestojë, madje unë e kam pritur që PD të na bashkohet. Kemi thënë që të krijohet një kohezion i madh social. Unë isha gatshëm të bëja 2 hapa pas, dhe të ngrihej një komitet i qytetarëve. Po ta kishim bërë që në janar, jam i bindur që Edi Rama nuk do e kishte shtyrë. Në PD një seri njerëzish e kanë patur merakun se mos fitonte Adriatiku.
Do të garojmë në 61 bashkitë për këshillat bashkiakë. Për kryetarë bashkie do të vendosim më vonë.
Kam ndjerë një dëshirë të jashtëzakonshme për ndryshim. Njerëzit janë të lodhur nga e njëjta klasë politike që ka 34 vite që riciklohet. Në çdo qytet, nga veriu në jug, shoh qytetarë që nuk kërkojnë lëmoshë, por kërkojnë drejtësi, kërkojnë mundësi për të punuar në vendin e tyre dhe jo të shohin fëmijët që u ikin në emigrim.
Ne kemi katër shtylla kryesore që besojmë se ndryshojnë fatin e këtij vendi:
Hapja e listave: Qytetarët duhet të zgjedhin vetë deputetin, jo kryetari i partisë.
Vota e emigrantëve: Nuk mund të lihen jashtë vendimmarrjes ata që mbajnë ekonominë e vendit me dërgesat e tyre.
Ligji për referendumet: Populli duhet të pyetet për çështjet e mëdha kombëtare.
Depolitizimi i administratës zgjedhore: Zgjedhjet nuk mund t’i numërojnë ata që garojnë.
Skeptikët kanë të drejtë të jenë të tillë sepse janë zhgënjyer shpesh, por historia ka treguar se asnjë sistem nuk është i pathyeshëm kur qytetarët bashkohen. Sistemi aktual mbahet në këmbë nga frika dhe apatia. Ne po punojmë për të thyer pikërisht këtë: t’u mbushim mendjen njerëzve se vota e tyre ka fuqi nëse kushtet e garës janë të barabarta. Nuk është betejë e lehtë, është përballje me një kështjellë të vjetër, por muret kanë filluar të krisen.