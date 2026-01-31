Laorent Shabani, ylli i ri i Partizanit: kush është lojtari i ardhur nga Norrkoping

Partizani vijon të lëvizë me vendosmëri në merkato, duke plotësuar kërkesat specifike të trajnerit Oltion Kërnaja për përforcime në repartin ofensiv. Pas afrimit të Fadairos nga Teuta, të kuqtë kanë zyrtarizuar edhe një tjetër goditje të rëndësishme: Laorent Shabani, një profil i formuar në futbollin nordik dhe me eksperiencë të konsoliduar në elitën suedeze.
Nevoja taktike që çoi te Shabani
Një nga problemet më të dukshme të Partizanit në javët e fundit ka qenë mungesa e alternativave funksionale në krahët e sulmit me Isgandarli që ishte i vetmi lojtar natyral i rolit. Gudjufi, në anën tjetër, nuk po arrinte të përmbushte pritshmëritë në atë pozicion dhe Bintsouka nuk po funksiononte në rolin e anësorit ofensiv.
Kjo situatë e detyroi stafin teknik të kërkonte me insistim një lojtar me tipare të qarta krahu, i aftë të japë thellësi, ritëm dhe krijimtari në fazën sulmuese. Profili i Shabanit përputhej pikërisht me këtë nevojë.
Profili i lojtarit: eksperiencë nordike dhe formim cilësor
26-vjeçari është rritur dhe formuar si futbollist në Suedi, ku ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës së tij. Ai vjen te Partizani si lojtar i lirë, pas përfundimit të bashkëpunimit me Norrköping, klub që militon në elitën suedeze.
Statistikat e tij në kampionatin elitar suedez tregojnë për një lojtar me kontribut të qëndrueshëm:
113 ndeshje në elitë
6 gola
11 asistime
Shifra që flasin për një anësor me aftësi për të ndërtuar lojë, për të krijuar hapësira dhe për të shërbyer shokët e skuadrës, më shumë sesa për një finalizues klasik.
Prezantimi dhe pritshmëritë
Shabani është prezantuar zyrtarisht nga drejtori sportiv Agim Ibraimi, duke firmosur një kontratë 1 vit e gjysmë me klubin kryeqytetas. Partizani e kishte ndjekur prej kohësh lojtarin, duke e konsideruar si një mundësi ideale sapo ai mbeti pa kontratë.
Klubi shpreson që afrimi i tij të sjellë menjëherë impakt në lojën e ekipit, sidomos në ndërtimin e aksioneve nga krahët, një element që ka munguar ndjeshëm në javët e fundit.
Çfarë pritet të ndryshojë në lojën e Partizanit
Me ardhjen e Shabanit dhe Fadairos, Partizani synon të rrisë shpejtësinë e aksioneve anësore, të krijojë më shumë raste për sulmuesit në qendër dhe të shtojë alternativat taktike për trajnerin Kërnaja, duke rikthyer balancën mes fazës sulmuese dhe asaj krijuese.
Ky përforcim shihet si një hap i rëndësishëm për të rikthyer skuadrën te rezultatet pozitive dhe për të dalë nga momenti i vështirë që po kalon në kampionat.
Një hap i ri në karrierën e Shabanit
Për vetë lojtarin, transferimi te Partizani përfaqëson një kapitull të ri në karrierë, pas shumë vitesh në futbollin suedez. Superliga shqiptare i ofron mundësinë për një sfidë ndryshe, ku ai pritet të marrë rol protagonist në një skuadër me objektiva të qarta.
Partizani nuk ka kërkuar thjesht një emër të ri në merkato, por një zgjidhje konkrete për një problem të dukshëm në fushë. Dhe Shabani duket të jetë përgjigjja që kërkonte Kërnaja.