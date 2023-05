Lana Del Rey rikthehet në skenë

Lana Del Rey performoi së fundmi në shfaqjen e saj të parë live në skenë në më shumë se tre vjet në Festivalin MITA 2023 në Rio De Janeiro gjatë fundjavës.

Këngëtarja e “Summertime Sadness” u paraqit me një parukë bionde teksa ajo performonte këngë nga albumi i saj i fundit, ” “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.” Festivali i Brazilit shënon herën e parë që këngëtarja ka kryer një koncert të plotë që nga nëntori 2019. Në dy vitet e fundit, Del Rey performoi një herë me Bleachers në High Water Festival në Karolinën e Jugut në fillim të këtij viti.

Marsin e kaluar, e nominuara për Grammy mori çmimin Visionary në Billboard Women in Music 2023 për karrierën e saj të jashtëzakonshme. “Unë nuk kam fare një vizion afatgjatë, por jam shumë, shumë e lumtur”, tha Del Rey gjatë fjalimit të saj. “Jam shumë e lumtur për të gjithë ata që mendojnë se është një kohë e mrekullueshme në kulturë për të qenë vetvetja dhe për t’u shprehur. Nuk ishte kështu në vitin 2008.” Në vitin 2006, Lana publikoi albumin e saj debutues, “Sirens”. Megjithatë, ishte publikimi i saj në vitin 2014, “Born To Die”, që e bëri të njohur në industrinë e muzikës.