Lana Del Ray fejohet me muzikantin

Lana Del Rey është fejuar me menaxherin e muzikës dhe muzikantin Evan Winiker, raportoi Billboard të martën. Këngëtarja e cila javën e kaluar publikoi albumin e saj të nëntë të shumëpritur në studio e ka mbajtur të fshehtë romancën e saj me Winiker. Dyshja, të cilët thuhet se janë në lidhje prej disa muajsh, janë parë së bashku vetëm disa herë.

Lana ndezi thashethemet e fejesës pasi u pa me një unazë diamanti në eventin Billboard Women in Music më 1 mars. Para romancës së saj të përfolur me Winiker, krijuesja e hitit “Summertime Sadness” ishte e lidhur në mënyrë romantike me këngëtarin Clayton Johnson, pasi u takuan në një aplikacion takimesh në vitin 2020.

Ish çifti u përfol se do të fejoheshin më vonë atë vit, por në fund u ndanë dhe nuk treguan arsyen. Interesat romantike të së kaluarës së Del Rey përfshijnë kantautorin skocez Barrie-James O’Neill, me të cilin ajo u takua nga viti 2011 deri në vitin 2014. Ajo më pas u takua me fotografin italian Francesco Carrozzini nga viti 2014 deri në 2015 para se të shijonte një marrëdhënie të shkurtër me reperin G-Eazy në 2017.