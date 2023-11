Lamtumirë Europian, dalin rezultatet e kontrolleve mjekësore: ndrydhje e meniskut për Gavi

Ndryshje e plotë e ligamentit të kryqëzuar anterior të gjurit të djathtë dhe dëmtim i meniskut të majtë. Ky është rezultati i testeve që Gavi iu nënshtrua pas dëmtimit të pësuar një ditë më parë. Mesfushori katalanas doli nga fusha gjatë ndeshjes mes Spanjës dhe Gjeorgjisë, e vlefshme për eliminatoret e Euro 2024. Në ditët në vijim 19-vjeçari do t’i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale.

Dëmtimi i rëndë i mesfushorit Gavi ndodhi në minutën e 21’ të Spanjë-Gjeorgji, ndeshje kualifikuese për Euro 2024. Mesfushori i Barcelonës, pas një përplasje me Lochoshvili, pësoi një problem në gjurin e djathtë. Ai rifilloi të luante, por hoqi dorë pak më vonë, duke u larguar nga fusha në lot. Që në momentin e parë, ende pa qartësimet e kontrolleve mjekësore, ekzistonte frika e këputjes së ligamentit kruciat, siç raportuan Marca dhe As. Kohët e rikuperimit pritet të jenë 6 deri në 8 muaj, që do të thotë sezon i mbyllur dhe Europian nga shtëpia.