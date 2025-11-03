Lamine Yamal thirret nga Barcelona: i kufizon daljet jashtë fushe për ta mbrojtur

Barcelona dëshiron ta mbrojë dhe ta “kthejë me këmbë në tokë” Lamine Yamal, pas javësh në të cilat është folur më shumë për daljet e tij jashtë fushe sesa për paraqitjet në fushë. Siç raporton gazeta franceze L’Équipe, klubi katalanas synon të kufizojë ndjeshëm paraqitjet publike dhe bashkëpunimet tregtare të talentit të ri, për t’i mundësuar atij të përqendrohet vetëm te futbolli.
Vendimi vjen pas një periudhe të vështirë: 18-vjeçari i talentuar nuk është dukur në formën më të mirë në ndeshjet e fundit, edhe për shkak të një shqetësimi në ijë që vazhdon ta pengojë. Për ta përkeqësuar situatën, kanë ardhur polemikat e fundit — nga batuta mbi Real Madridin që “vjedh”, deri te përplasja me Dani Carvajal në El Clásico — që kanë ushqyer një debat të nxehtë mediatik në Spanjë.
Klubi, ndonëse vazhdon ta konsiderojë atë një shtyllë për të ardhmen, tani dëshiron ta mbrojë nga zhurma e tepruar: më pak intervista, më pak ngjarje promocionale, më shumë qetësi dhe punë në fushë. Pas mungesës në një angazhim me një sponsor telefonik pas El Clásico, Yamal duhet të rigjejë qetësinë dhe përqendrimin, duke filluar që nga ndeshja kundër Elches.
Lamine Yamal zbulon të vërtetën mbi raportin me Nicki Nicole
Jeta private e Lamine Yamal, yllit të ri të Barcelonës, rikthehet në qendër të vëmendjes. Pas javësh zërash dhe spekulimesh, 18-vjeçari ka konfirmuar përfundimin e marrëdhënies së tij me këngëtaren argjentinase Nicki Nicole.
Futbollisti, i cili e kishte bërë publike lidhjen në shtatorin e kaluar, sqaroi për mikrofonat e D Corazón se ndarja ka ndodhur në mënyrë të qetë dhe pa tradhti: “Nuk jemi më bashkë, por nuk është për shkak të një tradhtie. Thjesht jemi ndarë, kaq. Gjithçka që thuhet nuk ka të bëjë fare me marrëdhënien tonë. Nuk e kam tradhtuar dhe nuk kam qenë me askënd tjetër.”
Në ditët e fundit, qëndrimi i shkurtër në Itali i futbollistit kishte ngjallur jo pak polemika për mënyrën si po e menaxhonte kohën e lirë dhe për zërat mbi një pjesëmarrje të mundshme në një festë në Milano: disa detaje të episodit kanë irrituar si tifozët, ashtu edhe klubin, i cili ka vendosur ta thërrasë përsëri për të shmangur që situata të dalë jashtë kontrollit.