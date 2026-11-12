Lamine Yamal, teoria e komplotit tërbon teknikun De la Fuente: “E di kush i mendon këto gjëra”

Luis de la Fuente ka humbur durimin në konferencën e fundit për shtyp të Spanjës përpara ndeshjes së Nations League kundër Republikës Çeke. Trajneri i përfaqësueses kampione të botës nuk e ka pritur aspak mirë teorinë e komplotit për Lamine Yamal, e nxitur edhe nga disa organe të medias. Vendimi i trajnerit, i marrë në marrëveshje me futbollistin dhe Barcelonën, për ta lënë jashtë grumbullimit për shkak të gjendjes jo të mirë të gjurit të tij, ka nxitur dyshime për një lloj favorizimi ndaj sulmuesit të jashtëzakonshëm. Sipas kësaj teorie, ai do të ishte praktikisht i lirë të zgjidhte vetë se kur të luante, për të shmangur një ngarkesë të tepërt fizike. Por, sipas De la Fuentes, nuk ka asgjë të vërtetë në këto pretendime.
Fjalët e tij kanë një adresë të qartë, edhe pse trajneri nuk ka dëshirë ta përmendë publikisht emrin e personit në fjalë. De la Fuente është shumë i zemëruar me keqbesimin që është treguar lidhur me vendimin për ta shtyrë aktivizimin e mundshëm të Yamalit deri në ndeshjen kundër Anglisë. “Të flasësh pa i ditur gjërat është gjëja më e trishtueshme dhe më e mjerueshme në jetë. Prandaj kam ardhur vetë për të sqaruar gjithçka. E di kush i mendonte ato gjëra dhe shpresoj ta kuptojë”, deklaroi trajneri. Përshtypja është se ai i është drejtuar dikujt nga televizionet spanjolle, që konsiderohet disi tepër i orientuar në favor të Real Madrid. Me pak fjalë, një tjetër qëndrim kundër Barcelonës.