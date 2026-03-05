Lamar Odom thyen heshtjen: “Isha pranë vdekjes”

Ish-basketbollisti i NBA-së, Lamar Odom, i cili përjetoi vështirësi të mëdha personale gjatë karrierës së tij, rikthehet në qendër të vëmendjes me dokumentarin e ri “The Death & Life of Lamar Odom”, që pritet të shfaqet më 31 mars 2026.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
46-vjeçari flet hapur për mbidozën që pësoi në vitin 2015 dhe për pasojat e rënda shëndetësore. “Kam pësuar 12 goditje në tru dhe gjashtë atake kardiake. Kjo nuk është diçka e zakonshme,” shprehet ai në trailerin e publikuar.
Odom tregon se jetonte një stil jete “si rockstar”, mes festave dhe abuzimit me alkoolin e drogën. Në dokumentar përfshihet edhe dëshmia e ish-bashkëshortes së tij, Khloe Kardashian, e cila rrëfen periudhën e errët që përjetoi gjatë kohës kur Odom luante me Los Angeles Lakers.
Çifti u martua në vitin 2009 dhe u nda në 2013. Kardashian kujton se ish-bashkëshorti i saj arratisej nga qendrat e rehabilitimit për të vazhduar përdorimin e drogës në festa. “Askush nuk mund ta gjente… Ndihesha sikur kisha përgjegjësi ta mbuloja dhe ta mbroja,” shprehet ajo.
Në dokumentar, Odom pranon hapur varësinë e tij: “Goditja e parë e kokainës ishte e jashtëzakonshme… ishte si të hapje një kasafortë që nuk mund ta kontrolloja.” Ai shton se shpesh kalonte net të tëra në festa dhe nuk dëshironte të ndalonte.
Së fundmi, ish-lojtari i Lakers u arrestua më 17 janar 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur (DUI) dhe iu rikthye rehabilitimit. Agjenti i tij bëri të ditur se Odom do t’i nënshtrohet trajtimit për përdorimin e marijuanës, me qëllim që të shmangë rikthimin te substanca më të forta.
“Pas një incidenti të fundit, ai vendosi të reflektojë dhe të përballet me faktorët që e shtyjnë drejt varësisë,” thuhet në deklaratë. Sipas përfaqësuesve të tij, Odom po merr përgjegjësi të plotë dhe është i vendosur të fokusohet në shëndetin dhe mirëqenien e tij.