# L’ALBANIA VISTA DALL’ITALIA – DA PISA E FIRENZE A ROMA, TRA STORIA, DIPLOMAZIA E IL NOSTRO PROGETTO NAZIONALE

**Reportage dalla Penisola Appenninica – Di Flamur Buçpapaj**

*Novembre 2026 | Italia*

L’Italia è uno di quei Paesi che non si possono visitare semplicemente da turisti. È un Paese che va letto come un grande libro di storia, arte, cultura, politica e civiltà. Dall’Impero Romano al Rinascimento europeo, dalla famiglia Medici al Vaticano, la Penisola Appenninica è stata per secoli uno dei centri più importanti della storia mondiale.

Ma il mio viaggio, questa volta, ha anche un’altra dimensione. Oltre alle visite nelle città storiche italiane, a Roma ho in programma incontri e contatti politici e istituzionali, durante i quali intendo presentare i nostri progetti albanesi: **Nacional Media e il Partito Sulmi Nacional**, ai rappresentanti e agli amici italiani di **Fratelli d’Italia**, la forza politica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Questa presentazione avverrà nella mia veste di presidente del gruppo dei promotori del Partito Sulmi Nacional, con l’obiettivo di aprire ponti di comunicazione, collaborazione e scambio di esperienze con i partner italiani.



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È un viaggio che intreccia la storia con il presente, il turismo con la diplomazia e la cultura con la politica.

### La partenza da Tirana – L’Albania è molto cambiata

Il viaggio è iniziato nelle prime ore del mattino dall’Aeroporto Internazionale di Tirana, con destinazione Pisa, in Italia.

L’aeroporto di Tirana è relativamente piccolo rispetto ai grandi aeroporti europei, ma è funzionale e negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo evidente. L’Albania ha compiuto passi importanti nello sviluppo delle infrastrutture e nella modernizzazione dei servizi.

Dopo aver superato i controlli e preso posto sull’aereo, siamo partiti alla volta di Pisa.

L’arrivo in Italia mi ha dato ancora una volta l’opportunità di sperimentare il contrasto tra i due Paesi. L’aeroporto di Pisa, conosciuto come **Aeroporto Internazionale Galileo Galilei**, è uno scalo con una lunga storia, ma dalle dimensioni relativamente contenute.

Ciò che mi ha lasciato un’impressione negativa è stato il controllo di frontiera. Abbiamo atteso circa due ore in fila per la verifica dei documenti. Oltre alla lunga attesa, non ho apprezzato il modo di comunicare di alcuni agenti della polizia di frontiera.

Mi sono presentato come giornalista, ma questo non ha modificato il trattamento ricevuto. Il controllo della telecamera e le altre procedure mi sono sembrati eccessivi. A mio avviso, ogni cittadino che viaggia in un Paese europeo deve essere trattato con rispetto e dignità, indipendentemente dalla nazionalità.

Avevo scelto deliberatamente di viaggiare con il normale passaporto albanese, pur disponendo anche di un passaporto americano e di uno diplomatico. Volevo conoscere direttamente l’esperienza di un cittadino albanese alla frontiera italiana.

Non metto in discussione il diritto delle autorità a effettuare i controlli, ma il modo di comunicare deve essere sempre professionale e rispettoso della persona.

Gli albanesi accolgono gli italiani con rispetto a Tirana, negli alberghi, nei ristoranti e ovunque essi viaggino. Anche i cittadini albanesi meritano lo stesso rispetto in Italia.

### Pisa – La città della torre che sfida il tempo

Dopo aver completato le procedure aeroportuali, mi sono diretto verso il centro di Pisa.

Pisa è un’antica città italiana, dalla storia straordinaria e ricca di monumenti che testimoniano l’antica potenza della Repubblica marinara pisana.

Ho visitato il suo monumento più famoso, la **Torre Pendente di Pisa**, situata in Piazza dei Miracoli.

Qui si trovano anche alcuni dei più importanti monumenti dell’architettura medievale:

– **Torre Pendente di Pisa** – La celebre torre di Pisa.

– **Duomo di Pisa / Cattedrale di Santa Maria Assunta** – La maestosa cattedrale della città.

– **Battistero di San Giovanni** – Il battistero dedicato a San Giovanni.

– **Camposanto Monumentale** – Il monumentale cimitero storico.

Questo complesso fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Davanti alla Torre di Pisa si comprende come l’architettura rappresenti una forma di eternità della storia. Gli edifici non sono soltanto pietre collocate una sopra l’altra: sono testimonianze della cultura, del sapere e della grandezza degli uomini che li hanno costruiti.

Pisa è una città che merita di essere visitata almeno una volta nella vita.

### Firenze – La città dei Medici e del Rinascimento europeo

Da Pisa ho proseguito verso Firenze, una delle città più belle e importanti della storia europea.

Firenze è la città della famiglia Medici, una dinastia che per secoli ha influenzato la politica, l’economia e la cultura italiana. Qui si è sviluppata una parte fondamentale del Rinascimento europeo, un movimento che ha trasformato l’arte, la scienza e il pensiero umano.

Durante la visita mi sono soffermato nel centro storico e ho visitato alcuni dei monumenti più importanti della città.

**1. Cattedrale di Santa Maria del Fiore – Il Duomo di Firenze**

È uno dei massimi capolavori dell’architettura italiana. La cupola del Brunelleschi rappresenta una straordinaria conquista ingegneristica e artistica. La facciata, rivestita di marmi bianchi, verdi e rosa, offre uno spettacolo maestoso.

**2. Basilica di Santa Maria Novella**

Una delle chiese più conosciute di Firenze, caratterizzata da un’architettura particolare e da una ricca storia artistica e religiosa. La sua facciata in marmo è tra le più0 caratteristiche della città.

**3. Palazzo Vecchio**

Un edificio storico legato all’amministrazione e al potere politico di Firenze. Oggi è uno dei simboli della città e una testimonianza della storia delle sue istituzioni.

**4. Battistero di San Giovanni e Porta del Paradiso**

Il Battistero di San Giovanni e le sue monumentali porte, conosciute come Porta del Paradiso, rappresentano uno dei massimi capolavori della scultura e dell’arte rinascimentale.

**5. L’eredità della famiglia Medici**

La visita a Firenze non può essere compresa pienamente senza conoscere la famiglia Medici. Una tappa particolare è stata anche quella dedicata al monumento ad Anna Maria Luisa de’ Medici, figura legata alla conservazione del patrimonio artistico della città.

Grazie al suo intervento, le straordinarie collezioni della famiglia Medici rimasero a Firenze, evitando di essere disperse altrove. È una storia che dimostra come una città possa preservare il proprio patrimonio culturale per le generazioni future.

Firenze è un museo a cielo aperto. In ogni strada si trova una pagina di storia, in ogni piazza un monumento e in ogni edificio un ricordo della civiltà europea.

### L’Italia di oggi e la nuova Albania – Tirana non ha più complessi nei confronti dell’Europa

Uno dei pensieri che mi ha accompagnato durante tutto il viaggio è stato il confronto con Tirana.

L’Albania ha fatto enormi progressi. La Tirana di oggi è profondamente cambiata e, se la si confronta con alcune delle principali città europee, non si notano più le grandi differenze che esistevano in passato.

In diversi settori, soprattutto nello sviluppo di locali, negozi, ristoranti, bar e servizi, Tirana offre ambienti di ottima qualità, in alcuni casi persino migliori di quelli che ho incontrato durante questo viaggio in Italia.

I ristoranti albanesi hanno assunto un aspetto moderno. Molti dispongono di arredamenti eccellenti, buona cucina, servizi di qualità e di quell’ospitalità che fa parte della nostra tradizione.

Anche le nuove attività commerciali, gli alberghi, i centri commerciali e gli spazi dedicati al tempo libero dimostrano che Tirana è entrata in una nuova fase di sviluppo.

Naturalmente, non possiamo paragonare il patrimonio storico di Roma e Firenze a quello di Tirana. L’Italia possiede monumenti che custodiscono migliaia di anni di storia. Tuttavia, nel settore dei servizi, della ristorazione, degli spazi commerciali e della vita urbana, l’Albania ha compiuto progressi considerevoli.

Non dobbiamo più avere il complesso secondo cui tutto ciò che proviene dall’Europa sia necessariamente migliore di ciò che abbiamo in Albania.

Dobbiamo imparare dall’esperienza italiana, ma anche riconoscere e valorizzare i nostri risultati.

**Oggi Tirana è una capitale che, sotto molti aspetti, può competere con altre città europee. L’Albania non è più il Paese di una volta.**

### Gli albanesi in Italia – Un ponte vivo tra i due popoli

Durante il soggiorno a Pisa e Firenze ho incontrato molti albanesi che vivono e lavorano in Italia.

Ci hanno accolto con grande cordialità. Nei ristoranti in cui lavorano ci hanno servito con correttezza e professionalità. È stato un piacere vedere i nostri connazionali che hanno costruito la propria vita in Italia, continuando tuttavia a mantenere un forte legame con l’Albania.

Gli albanesi rappresentano una parte importante dell’economia e della società italiana. Hanno attività proprie, lavorano in diversi settori e contribuiscono allo sviluppo del Paese in cui vivono.

Per me sono ambasciatori quotidiani dell’Albania.

Le nostre relazioni non devono limitarsi soltanto all’emigrazione. Devono svilupparsi anche nell’economia, nella cultura, nell’istruzione, nel turismo, nei media e nella politica.

### Verso Roma – La presentazione di Nacional Media e del Partito Sulmi Nacional

Dopo le visite a Pisa e Firenze, il viaggio è proseguito verso Roma.

Questa parte del viaggio ha un significato particolare per me, perché, oltre alle visite storiche e culturali, ho in programma contatti e incontri con amici e rappresentanti italiani.

A Roma intendo presentare due progetti albanesi importanti per la mia attività pubblica e politica.

**Nacional Media**, come progetto mediatico albanese, che mira a promuovere il giornalismo, la cultura, la letteratura, il dibattito pubblico e le vicende albanesi nello spazio internazionale.

Nacional Media rappresenta un’opportunità per rafforzare la comunicazione tra l’Albania e gli altri Paesi, promuovere gli autori albanesi, la cultura nazionale e le questioni di interesse per gli albanesi.

Il secondo progetto è il **Partito Sulmi Nacional**, un’iniziativa politica albanese che intende proporre una nuova alternativa nella vita pubblica, con particolare attenzione all’organizzazione istituzionale, alla sovranità, allo sviluppo economico, alla giustizia e agli interessi nazionali.

Nella mia veste di **presidente del gruppo dei promotori del Partito Sulmi Nacional**, intendo presentare questi progetti agli amici e ai rappresentanti del partito italiano **Fratelli d’Italia**, la forza politica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Questa è un’opportunità per illustrare la nostra visione, spiegare gli obiettivi dell’iniziativa politica e discutere le possibili forme di collaborazione con i rappresentanti della politica italiana.

Non si tratta soltanto di una presentazione formale. L’obiettivo è creare ponti di comunicazione tra persone, organizzazioni e istituzioni che possano collaborare in futuro.

L’Albania ha bisogno di relazioni solide con l’Italia. L’Italia è un partner storico e strategico. Per questo motivo, la cooperazione politica, economica e culturale deve essere più organizzata e duratura.

### Roma e il Vaticano – Due centri della storia mondiale

Roma è una città che impone rispetto. Qui la storia non è racchiusa soltanto nei libri, ma si trova in ogni piazza e in ogni strada.

Il Colosseo, il Foro Romano, il Campidoglio, Piazza Venezia, la Fontana di Trevi e gli altri monumenti sono testimonianze di una civiltà che ha influenzato il diritto, la politica, l’architettura e l’organizzazione degli Stati moderni.

Nel mio programma è prevista anche una visita al Vaticano, uno dei centri religiosi, culturali e diplomatici più importanti del mondo.

Il Vaticano svolge un ruolo particolare nelle relazioni internazionali e nella storia europea. Per un giornalista e pubblicista, visitare questo luogo rappresenta anche un’opportunità per conoscere più da vicino la storia della diplomazia e della cultura cristiana.

Gli incontri e le visite programmati a Roma costituiranno una parte importante di questo viaggio.

### L’Italia ha la sua storia, l’Albania deve costruire il proprio futuro

Questo viaggio da Tirana a Pisa, da Pisa a Firenze e poi verso Roma mi ha dato l’opportunità di conoscere da vicino una parte straordinaria della civiltà italiana.

Pisa ricorda la grandezza dell’architettura medievale. Firenze ci riporta all’epoca del Rinascimento e della famiglia Medici. Roma ci mette di fronte alla storia di un impero che ha cambiato il mondo.

Ma il viaggio mi ha portato anche a riflettere sul mio Paese.

L’Albania è cambiata. Tirana ha fatto grandi progressi, le imprese albanesi si sono sviluppate e i servizi in molti settori hanno raggiunto standard paragonabili a quelli delle città europee.

Dobbiamo essere orgogliosi di questo sviluppo, ma anche pretendere di più. L’Albania ha bisogno di istituzioni più forti, di una giustizia funzionante, di un’economia competitiva, di una cultura sviluppata e di una rappresentanza dignitosa sulla scena internazionale.

In questa direzione, la presentazione di Nacional Media e del Partito Sulmi Nacional a Roma rappresenta una parte del mio impegno per creare nuovi contatti e opportunità di collaborazione.

**Non viaggiamo in Europa soltanto per ammirare la storia degli altri. Viaggiamo anche per presentare la storia, la cultura, le idee e i progetti dell’Albania.**

L’Italia è un Paese amico e un partner storico. Ma le relazioni tra i nostri due popoli devono fondarsi sul rispetto reciproco, sull’uguaglianza e sulla collaborazione.

L’Albania deve essere presente in Europa non soltanto attraverso i suoi emigrati, ma anche attraverso i media, la cultura, le imprese, la politica e le nuove idee.

Questo è il messaggio che porto con me da Pisa, Firenze e Roma.

**Flamur Buçpapaj**

Giornalista, pubblicista e scrittore

Presidente del gruppo dei promotori del Partito Sulmi Nacional

Fondatore di Nacional Media

*Roma – Italia, novembre 2026*