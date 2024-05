Lady Gaga zbulon nëse do të ketë një vazhdim të “Telephone”

Lady Gaga dhe Beyoncé mund të mos kenë publikuar një vazhdim të “Telephone” në Cowboy Carter, por një bashkëpunim tjetër nuk përjashtohet.

Duke folur me Denny Directo të ET nga premiera e Gaga Chromatica Ball në Los Angeles të enjten, këngëtarja e “Bad Romance” tha se kur bëhet fjalë për muzikën e re dhe vazhdimin e bashkëpunimit të saj me Queen Bey, ajo është gjithmonë duke punuar dhe gjithmonë e hapur për t’u dhënë fansave atë që duan.

“Kam punuar me muzikën time të re gjatë gjithë kohës ,” tha ajo për albumin e saj të shtatë të shumëpritur në studio, i cili do të pasojë Chromatica të 2020-ës. “Mezi pres t’ua tregojë fansave”.

Dhe për miliona dashamirës të muzikës që duan të dinë nëse do të ketë një pjesë të dytë të “Telephone”, Gaga thotë se asgjë nuk është konkrete.

Në shkurt, kur Beyoncé u shfaq në një reklamë të Verizon gjatë Super Bowl dhe ngacmoi një projekt të ri muzikor, fansat shpejt supozuan se albumi i saj i publikuar do të përfshinte një pjesë me aktoren A Star is Born pasi imazhet dhe videot përputheshin me atmosferën e videos muzikore “Telephone” të publikuar në 2010.