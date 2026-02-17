La Penna, kërcënime me vdekje pas Inter-Juve: arbitri denoncon, frikë për familjen

Stuhi mbi Federico La Penna pas Inter-Juventus. Arbitri i ndeshjes, i vënë në shënjestër për vendimet e kontestuara në ndeshjen e San Siros, ka marrë në rrjetet sociale një lumë fyerjesh dhe kërcënimesh, disa shumë të rënda, aq sa e shtynë t’i drejtohej Policisë Postare për të bërë kallëzim. Prioriteti në këto orë ka qenë mbrojtja e familjes së tij — bashkëshortes dhe dy vajzave të vogla — pas mesazheve kërcënuese që kapërcyen çdo kufi.
Arbitri i seksionit Roma 1 dhe me profesion avokat u përball me fraza si “Të qëlloj”, “të vras”, “do të vijmë të të kërkojmë, e dimë ku banon”, të gjitha të ruajtura dhe dokumentuara. Një përshkallëzim që bëri të nevojshme edhe një këshillë për kujdes, me rekomandimin për të qëndruar në shtëpi. Një dhunë e papranueshme që prej shumë kohësh shoqëron futbollin italian, dhe jo vetëm. Edhe Alessandro Bastoni ka qenë viktimë e fyerjeve dhe kërcënimeve, aq sa ka mbyllur komentet në rrjetet sociale. E njëjta gjë i ndodhi edhe bashkëshortes së lojtarit të Interit.
Çfarë ndodhi?
Polemikat lindën kryesisht për përjashtimin e Kalulu dhe për mungesën e kartonit të dytë të verdhë ndaj mbrojtësit Bastoni për simulim, episode që ndezën protestat juventine dhe ushqyen zemërimin online.
Nga CAN, megjithatë, theksohet se në ndeshje pati edhe gabime të tjera, si ato të portierit juventin Di Gregorio në aksionin e golit zikaltër dhe të Dimarco para portës. Ndërkohë dalin detaje të tjera mbi rrëmujën në tunel mes drejtuesve dhe stafit, me inspektorët federalë që do të kishin shënuar çdo episod.
Në planin disiplinor priten tani vendimet e Gjykatësit Sportiv, ndërsa në planin personal arbitri La Penna ka zgjedhur vijën e ashpër kundër urrejtësve online, i vendosur të mos lërë pa ndëshkuar kërcënimet e marra.