La Milan pa Champions, fjalimi i teknikut të Cagliari, Pisacane, në dhomat e zhveshjes: “Ju më bëtë trajner”

Fabio Pisacane ka qenë padyshim trajneri surprizë i kësaj Serie A 2025/2026 që sapo u mbyll. I vendosur dhe i përulur, ai u ul në pankinën e skuadrës së parë të Cagliari Calcio duke u përpjekur të shpërblente në mënyrën më të mirë besimin e klubit. Mbijetesa u sigurua një javë përpara fundit, por në kampionat sardët kanë treguar gjithmonë se ishin në lojë, duke luajtur hapur kundër kujtdo dhe duke dhënë gjithmonë 100% në fushë, siç ndodhi në San Siro. Në një mbrëmje ku Cagliari nuk kishte më asgjë për të luajtur përveç parakalimit të fundit të sezonit në “Scala del calcio”, Pisacane mori kënaqësinë të fitonte ndeshjen e fundit të kampionatit, duke nxjerrë njëkohësisht edhe Milan jashtë Champions League.
Sigurisht që nuk ishte qëllimi i tij të mos lejonte kuqezinjtë të merrnin pjesë në kompeticionin me “veshët e mëdhenj”, por ai deshi vetëm ta mbyllte me kokën lart, duke treguar për herë të fundit këtë sezon potencialin e madh të skuadrës së tij. Vetë klubi sard në rrjetet sociale publikoi një video të fjalimit të trajnerit në dhomat e zhveshjes menjëherë pas sfidës kundër Milanit. Fjalë motivuese që tregojnë edhe aftësinë e madhe komunikuese të teknikut për t’i dhënë besim grupit: “Sot nuk ishte një ndeshje e fituar, por një deklaratë. Deklaratën ia bëtë të gjithë Italisë duke fituar këtu, aty ku nuk fitojnë vetëm më të fortët”.
Squadra. Gruppo. Famiglia.
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0N8xumtGsS
— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 24, 2026
Pisacane flet për ekipin e tij si një grup të aftë të luajë kundër kujtdo. “Fiton ai që ka shpirt, guxim dhe uri. Dhe nuk ka kënaqësi më të bukur sesa të shohësh rritjen tonë, sepse sonte treguat shumë, madje tepër – shpjegon ai –. Sepse ndërkohë gjetët motivimet për të qëndruar ende të përqendruar, dhe nuk është e lehtë. Pas 1 minute pësuam gol, pas 1 minute. Shikojeni njëri-tjetrin”. Pisacane ndalet pikërisht te ky koncept grupi, duke i ftuar lojtarët të shikojnë njëri-tjetrin, thuajse për të marrë vetëdije për forcën e çdo shoku skuadre.
“Shikohuni, sa djelmosha kemi. Pas disa muajsh do ta kuptoni çfarë keni bërë sot, 43 herë faleminderit – e mbyll Pisacane, i cili shton –. Ndoshta ju më bëtë trajner. Do t’ju falënderoj gjithë jetën. Ju dua të gjithëve dhe ju uroj pushime të mrekullueshme me familjet tuaja. Mirupafshim”. Pisacane është një trajner që pëlqehet shumë edhe nga klubet e mëdha të Serie A dhe sigurisht sezoni i tij ka qenë absolutisht i jashtëzakonshëm, por nuk përjashtohet që Tommaso Giulini të bëjë gjithçka për ta konfirmuar sërish në pankinën e sardëve edhe sezonin e ardhshëm.