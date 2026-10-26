La Liga: Real Madrid mposht Barcelonën 2-1 në El Clásico, Mbappé vendos ndeshjen me dopietë

Los Blancos triumfojnë në Camp Nou dhe rikthehen fuqishëm në garën për titullin. Raphinha nuk mjafton për katalanasit, ndërsa Kylian Mbappé i dhuron Real Madridit fitoren në klasiken e futbollit spanjoll.
Real Madridi fiton 2-1 ndaj Barcelonës në Camp Nou, në ndeshjen e javës së dhjetë të La Ligës, dhe rihap garën për titullin kampion. Protagonisti kryesor është Kylian Mbappé, i cili realizon dy golat e madrilenëve. Sulmuesi francez zhbllokon rezultatin në minutën e 41-të, ndërsa Raphinha barazon për Barcelonën në minutën e 61-të. Kur gjithçka duket se po shkon drejt barazimit, Mbappé shënon sërish në minutën e 87-të, pas një aksioni të ndërtuar nga Jude Bellingham dhe Eduardo Camavinga.
Ndeshja
Real Madridi merr një fitore të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Barcelonën 2-1 në Camp Nou, në El Clásico-n e parë të sezonit. Katalanasit e nisin mirë takimin dhe përpiqen të marrin kontrollin e lojës, por hasin vështirësi për të çarë mbrojtjen kundërshtare dhe detyrohen të provojnë kryesisht me goditje nga distanca.
Rastin e parë të rëndësishëm e krijon Real Madridi, me Mbappén që kërcënon portën kundërshtare rreth minutës së 30-të, por nuk arrin të gjejë rrugën e rrjetës.
Ndeshja mbetet e ekuilibruar deri në minutën e 41-të, kur madrilenët kalojnë në avantazh. Diomande shpërthen në krahun e majtë dhe dërgon topin në zonë. Pas një devijimi të favorshëm, Mbappé përfiton nga afërsia me portën dhe mposht Joan Garcían, duke i dhënë epërsinë Realit. Barcelona përpiqet të reagojë menjëherë, me Lamine Yamalin që provon të ndezë lojën, por pjesa e parë mbyllet me rezultatin 1-0 për miqtë.
Në pjesën e dytë, Barcelona rrit presionin dhe arrin të barazojë në minutën e 61-të. Pas zhvillimit të një goditjeje nga këndi, Pedri shmang kundërshtarin dhe përgatit topin për Raphinhën, i cili godet fuqishëm me të majtën brenda zonës dhe vendos rezultatin 1-1.
Kur ndeshja duket se po shkon drejt barazimit, Real Madridi godet sërish në minutën e 87-të. Bellingham nis aksionin me një veprim të bukur dhe aktivizon Camavingan. Mesfushori francez, i futur në lojë nga stoli, kalon me sukses Cubarsín dhe pason për Mbappén. Sulmuesi francez, përballë një porte pothuajse të boshatisur, nuk gabon dhe shënon golin e dytë personal, që vulos fitoren 2-1 të madrilenëve.
Kjo është humbja e parë e Barcelonës në kampionat. Katalanasit mbeten me 27 pikë, dy më shumë se Atlético Madrid, që renditet në vendin e dytë, dhe tri pikë përpara Real Madridit. Me këtë triumf, skuadra madrilene ngushton diferencën dhe rikthehet fuqishëm në garën për titullin e La Ligës.