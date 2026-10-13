La Gazzetta dello Sport: Zhegrova një armë që Spalleti e përdori kur iu desht të ndryshonte gjërat

Drita e Juventusit në errësirën e Cagliarit ka vetëm një emër: Edon Zhegrova. Me të në fushë, skuadra e Luciano Spallettit u rikthye në lojë dhe sigurisht që meritonte një gol më shumë. Ai është një armë shtesë që trajneri e përdori kur u desh të ndryshonin gjërat, por ai nuk do ta ketë në dispozicion Zhegrovën në Ligën e Evropës.
Vendimi për ta përjashtuar kosovarin nga lista e UEFA-s, pas një vere ku klubi u përpoq ta shiste atë, tani duket të jetë një gabim, duke lënë pak justifikime.
Zhegrova vjen nga një sezon i mbushur me probleme fizike. Vitin e kaluar, në pjesën e parë, Igor Tudor mezi e përdori atë; Spalletti, nga fundi i nëntorit e tutje, e solli në skuadër dhe shpesh e bëri të ndihej i rëndësishëm, por mund të mbështetej tek ai vetëm për shkak të nevojës për minuta të kufizuara.
Në verë, pjesërisht për shkak të ofertave interesante dhe pjesërisht për arsye buxhetore, klubi mendoi ta lironte. Lojtari, megjithatë, nuk i ndoqi propozimet që iu ofruan në një pjatë argjendi, i pavullnetshëm për momentin të pranonte ofertat nga Arabia Saudite ose liga të tjera “ekzotike”. Në vend të kësaj, edhe jashtë listës së UEFA-s, lojtari zgjodhi të vihej në dispozicion të ekipit dhe trajnerit për mundësitë që do të merrte në Serie A.
Një vendim i zgjuar, duke gjykuar nga ndeshja me Cagliarin. Dhe gjithashtu nga rastet e mëparshme ku ai ka treguar cilësi dhe vizion.
Në planet e Spallettit, Zhegrova, të cilin trajneri e quajti “Zotëri Zeppetta” sezonin e kaluar për elegancën e tij me topin, lulëzon sepse mund të veprojë në hapësira të ngushta dhe i shton ritëm lojës sulmuese.
Qëndrueshmëria e tij fizike dhe nevoja për menaxhim të kujdesshëm nënkuptojnë se ai nuk është në një betejë të drejtpërdrejtë për një vend titullar me lojtarin tjetër natyral të krahut të disponueshëm, përkatësisht Francisco Conceiçao.