Kylie Jenner reagon pas kritikave për postimin

Kylie Jenner po i bën jehonë ndjenjave të motrës së madhe Kim Kardashian mes konfliktit Izrael- Palestinë.

Manjatja e grimit ndau sërish postimin e themelueses së Skims, në të cilin ajo u kërkoi ndjekësve të saj të mos “gjykojnë” nëse njerëzit zgjedhin të postojnë apo jo për konfliktin në mediat sociale.

“Kërkoj gjithashtu që, në kohë të vështira si këto, të mos gjykojmë se kush flet ose nuk flet qoftë privatisht apo publikisht”, thuhet në postimin e tekstit.

Rishpërndarja erdhi vetëm disa ditë pasi Jenner u përball me reagime të ashpra për shkak të një postimi pro-izraelit në Instagramin e saj. Postimi përmbante një flamur izraelit, shoqëruar me deklaratën, “Tani dhe gjithmonë ne qëndrojmë me popullin e Izraelit!” “Shpërndajeni nëse qëndroni me popullin e Izraelit pasi ata po përballen me një nga situatat më të frikshme,” shtoi mbishkrimi.

Pavarësisht se e hoqi postimin brenda një ore, disa fansa kritikuan “mungesën e njohurive dhe kujdesit” të Jenner për konfliktin dhjetëvjeçar në Lindjen e Mesme.

“#KylieJenner nuk e ka idenë se çfarë po ndodh mes #Isreal dhe #Palestinës”, shkroi një person në Twitter. “Të famshmit duhet të dënojnë krimet e luftës që po ndodhin nga të dyja palët.”

Postimi i Kardashian bëri thirrje gjithashtu për “dhembshuri ndaj viktimave të pafajshme”.

“Një mesazh për miqtë dhe familjen time hebreje. Unë ju dua. Unë ju mbështes. Kam dëgjuar se sa të frikësuar ndiheni gjatë kësaj kohe dhe dua që ta dini se nuk jeni vetëm në këtë”, shkroi ajo të mërkurën. “Zemra ime është thyer duke parë videot e këtyre foshnjave dhe familjes duke u vrarë para gjithë botës!” vazhdoi ajo. “Si qenie njerëzore me zemër, si mund të mos jetë dikush i shkatërruar nga këto imazhe të tmerrshme?”